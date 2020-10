"Creo que merecimos ganar", dice Luis Enrique

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, se mostró contento con el desempeño de su equipo este martes pese a perder 1-0 con Ucrania en la Liga de Naciones, convencido de que "merecimos ganar".

"Es el perfil de partido que esperábamos, que creo que merecimos ganar, el partido que dominas al rival todo el tiempo y tienes que generar ocasiones, vigilar que no te hagan transiciones; hoy en una, nos han marcado", explicó Luis Enrique tras el partido.

"Pero, el resultado no te puede confundir, a mi no me confunde, sigo teniendo la misma confianza que tenía antes del partido", dijo, añadiendo que no le hará replantearse su idea de juego.

"¿Donde está la mejora? Por supuesto, en meter alguna de esas ocasiones y tener más tranquilidad. Lo que estoy seguro es que el pánico y lo que se pueda generar a través de este resultado, no beneficia en nada a mi equipo".

"Estoy contento con lo que tengo, me parece que es un grupo de jugadores excepcional y hay que saber aceptar que hoy (la pelota) no ha querido entrar, pero hemos generado muchas ocasiones", afirmó el seleccionador español.

Luis Enrique lamentó un tanto la precipitación de sus jugadores en los últimos minutos del encuentro cuando se lanzaron a tratar de empatar.

"Necesitamos jugar con el corazón, pero sobre todo con la cabeza en esa fase del partido donde vas por detrás, pero estoy contento, he visto al equipo no rindiéndose en ningún momento", dijo.

"Descorazonado al final porque creo que merecíamos otro resultado, pero nos vamos a acercar a la última jornada de la Liga de Naciones siendo líderes (de grupo) y no es lo que tengamos al lado sean flojos con Alemania, Ucrania y Suiza", concluyó.

gr/mcd