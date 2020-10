Costa Rica.- Al menos once policías heridos y 28 detenidos en la última jornada de protestas en Costa Rica

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Las protestas en Costa Rica contra la negociación de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han provocado enfrentamientos este lunes entre manifestantes y fuerzas de seguridad que se han saldado con once policías heridos y 28 detenidos, en una nueva jornada de movilizaciones tras 13 días consecutivos.



Las afueras de la Casa Presidencial, en San José, y otras zonas de la capital han sido escenario los últimos días de movilizaciones contra el Gobierno de Carlos Alvarado. Desde el 30 de septiembre, las protestas y bloqueos no se han interrumpido. Actualmente, siete bloqueos de carreteras en Costa Rica siguen activos, según informan las autoridades.



El director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, ha explicado tras los altercados entre manifestantes y policías, y para justificar el uso de gas lacrimógeno, que las asistentes a la convocatoria lanzaron piedras, pedazos de cemento y amenazaron con volcar camiones sobre los oficiales.



"Aguantamos sin usar la fuerza hasta donde se pudo", ha subrayado según declaraciones recogidas por el diario 'Costa Rica Hoy'.



El Movimiento Rescate Nacional es el organizador de las jornadas de protestas y bloqueos y, aunque la marcha empezó de manera pacífica, devino en enfrentamientos. También han participado en la nueva jornada de movilización funcionarios afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y de la Asociación de Empleados Industriales de las Comunicaciones y Energía (ASDEICE).



El secretario general de la ANEP, Albino Vargas, ha acusado al presidente de ordenar la represión de quienes han protestado este lunes.



"Alvarado es el único responsable de la sangre que se derrama entre costarricenses: él ordenó la arremetida de violencia contra los manifestantes esta tarde en Casa Presidencial, pero se 'retiró' de la misma con premeditación", ha comunicado a través de Twitter.



Por su parte, el presidente se ha referido a los incidentes de este lunes en Twitter también y ha considerado que la Policía "es civilista". También ha condenado "la violencia brutal y homicida con la que se les ha atacado hoy: haremos recaer todo el peso de la ley sobre los responsables directos y los instigadores. Somos un país de diálogo y de paz, pero también de leyes y de respeto a la vida".



Asimismo, ha hecho un llamamiento a la unidad de la sociedad "por la paz" y ha defendido "la ruta del diálogo".



Este domingo, Alvarado anunció un diálogo multisectorial para estudiar estrategias que permitan a Costa Rica superar la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19 que dará comienzo el próximo sábado 17. Los manifestantes se oponen a negociar un crédito de 1.750 millones de dólares (cerca de 1.500 millones de dólares) con el FMI para mejorar la situación de las finanzas públicas del país centroamericano.



Sin embargo, y aunque Alvarado ya ha retirado la propuesta de firmar el crédito con el organismo internacional, hasta el momento los organizadores y manifestantes también han rechazado la venta de activos estatales, el cierre de instituciones y la reducción del gasto público, informa el periódico costarricense 'La Nación'.



El Movimiento Rescate Nacional, dirigido por el exdiputado Célimo Guido, asegura que no ha sido llamado al diálogo y exige a Alvarado un compromiso por escrito de que no acudirá al FMI en lo que queda de legislatura.