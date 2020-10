Coronavirus.- Países Bajos endurece las restricciones y cierra bares y restaurantes ante el aumento de contagios

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Países Bajos ha endurecido las restricciones vigentes en el marco de la pandemia de COVID-19 y ha decidido cerrar bares y restaurantes desde este miércoles con el objetivo de "reducir" el número de contagios.



En concreto, según un comunicado emitido por las autoridades, al cierre de bares y restaurantes se une el cierre de tiendas a las 20.00 horas (hora local) y la prohibición de vender alcohol y "drogas blandas" entre las 20.00 horas y las 07.00. Además, estas sustancias no podrán llevarse en el bolsillo o consumirse en espacios públicos en ese período temporal.



Además, todas las personas mayores de 13 años deberán usar mascarilla en espacios públicos cerrados y el transporte público. Por otra parte, el teletrabajo será obligatorio para todos aquellos empleados que puedan desarrollar su labor con esta modalidad.



Por otro lado, únicamente tres personas podrán visitar el domicilio de un tercero al día, mientras que bajo techo los grupos se han reducido hasta las 30 personas.



Asimismo, sólo podrán reunirse un máximo de cuatro personas no convivientes en espacios cerrados y abiertos. Los eventos, a excepción de manifestaciones, mercados de alimentos, ferias, congresos, cines o teatros, también se han prohibido.



Las restricciones adoptadas por el Gobierno de Países Bajos también se orientan hacia los deportes y los viajes. Respecto a los primeros, se permite a los mayores de 18 años practicarlos si se pueden garantizar los 1,5 metros de distancia física, pero los equipos no pueden exceder las cuatro personas. En cuanto a viajar, las autoridades han aconsejado hacerlo "lo mínimo posible".



El Gobierno ha matizado que en las semanas siguientes al 27 de octubre, las autoridades decidirán hasta cuándo mantener estas nuevas limitaciones, pero ha avisado de que para relajarlas debe haber "suficientes pruebas" de que la reducción de contagios es realmente efectiva.



Asimismo, el Ejecutivo que lidera Mark Rutte ha reconocido que las nuevas directrices tienen "impacto" en la sociedad y la economía, pero ha sostenido que son "un paso necesario".



Las autoridades sanitarias de Países Bajos han confirmado, hasta el momento, casi 195.000 personas contagiadas. Además, más de 6.689 han muerto en el país debido a la COVID-19.