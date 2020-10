Coronavirus.- Hungría y Polonia siguen presionando para desligar las ayudas europeas del respeto al Estado de Derecho

La Eurocámara lanza a los gobiernos una nueva oferta para desbloquear el presupuesto de la UE



BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)



Los gobiernos de Hungría y Polonia continúan con su presión para que las ayudas europeas del plan de recuperación y los fondos procedentes del presupuesto comunitario no estén vinculadas al respeto del Estado de Derecho, mientras que los países nórdicos y el Benelux reclaman un mecanismo "eficaz".



Esta división ha quedado patente en el debate público que han mantenido este martes los responsables de Asuntos Europeos de los Veintisiete, precisamente un día después de que comenzaran las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre esta cuestión, que amenaza con bloquear el plan europeo de recuperación si no se encuentra una solución.



"El mecanismo sobre el Estado de Derecho sigue siendo un problema sin resolver. No podemos aceptar un mecanismo que no tenga solidez jurídica y que esquive los Tratados, socavando el equilibrio interinstitucional y pueda utilizarse para presionar políticamente a algunos Estados miembros", ha enfatizado el ministro polaco de Asuntos Europeos, Konrad Szymanski.



En una línea similar, la ministra de Justicia de Hungría, Judit Varga, ha lamentado que el Parlamento Europeo "por desgracia" quiera volver a incluir en las negociaciones "requisitos políticos e ideológicos" para vincular el pago de ayudas a no acometer reformas que socaven el Estado de derecho.



Además, ha acusado a los países "que no apoyaron el plan de recuperación" (en una alusión velada a Países Bajos y los nórdicos) de "utilizar el mecanismo del Estado de Derecho para desmantelar el acuerdo" sobre el fondo de recuperación de 750.000 millones.



Antes, el ministro sueco de Asuntos Europeos, Hans Dahlgren, había tomado la palabra, también en representación de Dinamarca y Finlandia, para remarcar la importancia que dan estos tres países a lograr un acuerdo que contemple "una condicionalidad eficaz" con respecto al respeto de los valores democráticos del bloque.



También ha intervenido con un mensaje parecido el neerlandés Stef Blok, en nombre también de Bélgica y Luxemburgo: "Un mecanismo de condicionalidad fuerte del Estado de derecho es esencial para el funcionamiento de la UE", ha reivindicado.



ESPAÑA PIDE CERRAR EL ASUNTO "CUANTO ANTES"



España, uno de los países más afectados por la pandemia y, por tanto, de los que más necesitan los fondos europeos, ha intervenido para pedir que tanto el Marco Financiero Plurianual (MFF) del periodo 2021-2022 como el fondo europeo de recuperación sean aprobados y aplicados "cuanto antes".



Además, el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba ha subrayado la importancia que España da a poner en marcha "una salvaguardia y un instrumento efectivo en materia de Estado de derecho".



"Quiero suscribir el llamamiento a todas las partes e instituciones para lograr un acuerdo lo más rápidamente posible", ha expresado el representante italiano Vincenzo Celeste, para quien "las posiciones de unos y otros son legítimas y deben respetarse" dentro de la responsabilidad común de conseguir un "paquete realista y con flexibilidad".



El ministro de Asuntos Europeos de Alemania, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la UE, Michael Roth, reconocido que el debate sobre el Estado de derecho es "muy delicado", pero ha confiado en que sea posible llegar a un acuerdo si todas las partes "se muestran dispuestas a hacer concesiones".



Además, Roth ha enfatizado que "no se puede examinar cada elemento de un modo asilado" porque las diferentes negociaciones en marcha en Bruselas para sacar adelante el presupuesto comunitario de la UE y el fondo de recuperación son "un conjunto".



El ministro alemán ha valorado que durante la primera ronda de negociaciones con la Eurocámara sobre la condicionalidad ligada al Estado de derecho se han conseguido avances aunque las posiciones siguen estando alejadas. También se han logrado avances con respecto a las reclamaciones de los eurodiputados para incluir un calendario más preciso sobre la introducción de nuevos impuestos europeos.



Sin embargo, siguen encalladas las conversaciones sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. El Parlamento Europeo aboga por aumentar las partidas para programas como Erasmus o Horizonte (sobre investigación y desarrollo), pero los Estados miembros disponen de poco margen para aumentar los 1,074 billones que pactaron los jefes de Estado y de Gobierno.



NUEVA OFERTA DE LA EUROCÁMARA



Los representantes del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (los Estados miembros) se verán de nuevo las caras este miércoles en una nueva ronda de negociaciones sobre el MFF y la Eurocámara ha preparado para la cita una nueva oferta con la que desbloquear las conversaciones.



En particular, los eurodiputados han ofrecido a las capitales un paquete que asciende a 39.000 millones de euros, de los cuales 9.000 millones servirían para aumentar al dotación de diversos programas europeos.



En una carta dirigida a la presidencia alemana, el negociador jefe del Parlamento Europeo, Johan Van Overtveldt, ha insistido en que su equipo no aceptará "trucos" presupuestarios que no incrementen realmente el presupuesto comunitario y se limiten a jugar con los márgenes de flexibilidad que se reservan para gastos inesperados.



Además, el belga ha advertido de que no servirá de nada sentarse de nuevo sobre la mesa si Berlín no cuenta con el permiso de resto de capitales para negociar dichos aumentos.