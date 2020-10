Cinco meses sin Aless Lequio, en los que Ana Obregón se muestra incapaz de recuperar la sonrisa

14/06/2016 Ana Obregón está sumida en una profunda tristeza desde el fallecimiento de su hijo Aless el pasado 13 de mayo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Hoy, trece de octubre, se cumplen cinco meses desde que Aless Lequio nos abandonó para siempre. Un aciago 13 de mayo el joven perdía la feroz batalla que durante dos años mantuvo contra el cáncer. Aunque lo intentó con todas sus fuerzas, no pudo con la maldita enfermedad, que se llevó no sólo al hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, sino también un pedacito de sus propias vidas.



Desde entonces, Ana vive sumida en una tristeza que apenas puede expresar con palabras. Aunque, según sus amigos más cercanos, la actriz lucha por retomar una vida que nunca volverá a ser la misma, es incapaz. Y es que el vacío que ha dejado Aless - que, además de su único hijo, era su mejor amigo - es demasiado grande como para que la carismática presentadora recupere la sonrisa.



Es cuestión de tiempo, pero cinco meses después, Ana sigue completamente hundida. Después de pasar todo el verano en su casa de Palma de Mallorca recordando tantas y tantas anécdotas con su hijo, la bióloga lleva ya instalada en Madrid cerca de dos meses, pero apenas se ha dejado ver más que para acudir a un gimnasio cercano a su domicilio.



Andoni Ferreño, con quien iba a protagonizar su nueva obra de teatro, ha declarado recientemente que la esperarán el tiempo que haga falta, ya que Obregón no se siente con ánimos ni con fuerzas de volver ni al trabajo ni a una vida pública donde todo le recuerda a Aless.



Sus publicaciones en redes sociales se limitan a fotografías y recuerdos de su hijo del alma, acompañadas de desgarradores textos con los que, hundida, confiesa que se ve incapaz de seguir adelante sin Aless, al que agradece los 27 años de felicidad que le brindó antes de su fallecimiento.



Hoy, desde Chance mandamos un beso enorme a la que siempre ha sido una de nuestras celebrities favoritas, Ana Obregón.