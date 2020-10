Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Un revés en un ensayo de vacuna contra el covid-19, otra advertencia sobre el petróleo y una gran cantidad de noticias corporativas.

Detienen ensayos

Johnson & Johnson detuvo los ensayos clínicos de su vacuna contra el covid-19 después de que un participante se enfermara. AstraZeneca Plc tuvo un problema similar el mes pasado, antes de reiniciar las pruebas en la mayoría de los países a excepción de Estados Unidos. Si bien las interrupciones de los ensayos en etapa tardía no son inusuales, la presión para encontrar una vacuna significa que recibirán mucha más atención. Las esperanzas de tener una vacuna antes de las elecciones se han desvanecido, al tiempo que las medidas de seguridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos extienden el cronograma para su aprobación. Quedan pocas señales de que el brote esté bajo control en Europa o EE.UU.

Pico del petróleo

La Agencia Internacional de Energía, con sede en París, dijo que la pandemia tendrá un efecto permanente en la demanda mundial de petróleo. En su último informe, predice que el consumo de crudo se estabilizará alrededor de 2030, pero en un nivel más bajo que el previsto previamente. La agencia también dijo que lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 sería una tarea gigantesca para los Gobiernos y los políticos. La OPEP publicará su informe mensual hoy más tarde y los directores ejecutivos de algunos de los mayores productores de petróleo del mundo hablarán hoy en el Energy Intelligence Forum.

Resultados, Apple

La temporada de ganancias bancarias comienza hoy con JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. informando los resultados antes de la apertura de los mercados. Los analistas observarán cuánto están reservando los prestamistas para pérdidas crediticias, y las estimaciones compiladas por Bloomberg sugieren que los bancos estadounidenses agregarán alrededor de US$10.000 millones a las provisiones. Apple Inc. llevará a cabo un evento en el que la compañía lanzará una gama de iPhones 5G. Si bien Apple está lejos de ser el primer fabricante de teléfonos en incluir compatibilidad 5G en sus productos, muchas redes en EE.UU. aún no han implementado la tecnología de una manera que soporte velocidades de datos consistentemente más altas.

Mercados mixtos

Las acciones globales cambian poco a medida que los inversionistas digieren el revés en un ensayo clínico de una vacuna y esperan el inicio de la temporada de resultados de Wall Street. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico subió 0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,3%. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó 0,2% a las 5:50 a.m. hora del Este, y las acciones defensivas se encontraban entre las con mejor desempeño. Los futuros del S&P 500 apuntan a una leve variación hacia la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,757% y el oro caía levemente.

También hoy...

Se espera que los datos de inflación de EE.UU. de septiembre, que se darán a conocer a las 8:30 a.m., muestren un aumento de 0,2% en los precios frente a agosto. El FMI publicará su informe de Perspectivas de la Economía Mundial. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, hablarán más tarde. Los legisladores demócratas tienen la oportunidad de cuestionar a la nominada a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett. El presidente, Donald Trump, hablará en un acto de campaña en Pensilvania. Además de los grandes bancos, Johnson & Johnson, BlackRock Inc. y Delta Air Lines Inc. informan sus resultados.

