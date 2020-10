Casa Real.- VÍDEO: Vox augura que Podemos llamará a movilizaciones contra el Rey que "acabarán con actos de violencia en las calles"

12/10/2020 El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, durante la manifestación convocada por el partido durante el Día de la Fiesta Nacional, en Madrid (España), a 12 de octubre de 2020. Según el partido, la concentración es contra la "incompetencia" del Gobierno y sus medidas "totalitarias y absurdas" para hacer frente al coronavirus. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, pronostica que Podemos va hacer llamamientos a que se produzcan movilizaciones contra la Monarquía y que éstas "acabarán sin duda en actos de violencia en las calles en torno a la figura del Rey".



Según ha afirmado en una rueda de prensa en el Congreso, tras el "desaire" que, a su juicio, dedicó el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a Felipe VI en los actos por el Día de la Fiesta Nacional, hay una "justificación" y "un llamamiento a posteriores movimientos" contra la Monarquía que acabarán provocando violencia.



Espinosa de los Monteros ha subrayado que Podemos "ya ha llamado a la violencia en distintas ocasiones", primero, ha dicho, contra Vox, después "contra la oposición" y ahora han señalado como "enemigo a batir" al jefe del Estado.



NO PODRÁN CON LA CORONA



Pero el portavoz de Vox ha extendido a todo el Gobierno los "ataques" a la Corona ya sean "activos, pasivos, frontales" o mediante "faltas de respeto" que, en su opinión, se producen ya a diario.



En cualquier caso, ha remarcado que esos ataques no van a dar sus frutos. "No van a poder con esta institución porque somos muchos más los que estamos con la Monarquía que con los que quiere un cambio de régimen", ha aseverado.



