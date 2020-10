Casa Real.- Cs pide a la presidenta balear que "desautorice a sus socios" de MÉS por su PNL para debatir sobre la república

19/05/2020 La portavoz adjunta de Cs en el Parlament, Patricia Guasp. POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS CIUDADANOS



La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, ha pedido este martes a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que "desautorice a sus socios" de MÉS per Mallorca por haber presentado una Proposición No de Ley (PNL) para debatir sobre la monarquía y la república .



Así lo ha expresado Guasp en una pregunta que ha realizado a Armengol en el Parlament, con la que ha criticado la iniciativa de la formación ecosoberanista presentada la semana pasada.



Por su parte, la presidenta del Ejecutivo balear ha señalado que en el Parlament rinde cuentas de las acciones del Govern y ha asegurado que su prioridad es la lucha contra la pandemia.



En este sentido, ha rechazado hacer valoraciones de las iniciativas de MÉS per Mallorca. "No es mi papel", ha señalado.



La diputada Guasp ha recordado a Armengol que MÉS tiene tres carteras en el Govern y ha indicado que "el PSIB no puede seguir mirando hacia otro lado" después de que la formación ecosoberanista haya puesto esta cuestión en la agenda política de las Islas.



"Quien está poniendo esta cuestión en el debate parlamentario es usted con su pregunta", ha apuntado Armengol, a la vez que ha defendido que "hay un mínimo en democracia" para que los grupos parlamentarios presenten las iniciativas que consideren y defiendan su ideología.