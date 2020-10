Candidato a alcalde en Brasil sugiere que los sin techo resisten más la COVID-19

En la imagen, el candidato a la alcaldía de Sao Paulo por el Partido Republicano Brasileño (PRB), Celso Russomanno. EFE/Sebastiao Moreira

Sao Paulo, 13 oct (EFE).- El candidato favorito a la Alcaldía de Sao Paulo, el diputado Celso Russomanno, afirmó este martes que los sin techo pudieran ser más resistentes al nuevo coronavirus porque "viven todo el tiempo en las calles y no tienen como ducharse".

Russomanno, quien lidera las encuestas de intención de voto en Sao Paulo para las elecciones municipales de noviembre, aseguró que los casos de COVID-19 han sido "puntuales" entre los sin techo y los drogodependientes que viven en la región de Cracolandia, uno de los principales puntos de droga de Suramérica.

"Tal vez ellos sean más resistentes que nosotros porque conviven todo el tiempo en las calles, no tienen como ducharse todos los días", sostuvo durante un acto con la Asociación Comercial de Sao Paulo, en declaraciones recogidas por el portal de noticias G1.

Russomanno, del conservador partido Republicanos, también criticó las cuarentenas impuestas por la Alcaldía de Sao Paulo junto con el gobierno regional y señaló que, después de los primeros treinta días, el aislamiento debería de haber sido "vertical" con el fin de evitar el cierre de los comercios y la destrucción del empleo.

"Ahora vamos a tener que arreglar eso y no va a ser fácil", señaló.

Dicha idea también es defendida por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien Russomanno comparte una parte de su agenda política, principalmente en lo que se refiere a la seguridad pública.

Pese a la sintonía entre ambos, Bolsonaro ha advertido que no apoyará formalmente a ningún candidato durante los comicios, al menos durante la primera vuelta prevista el próximo 15 de noviembre.

El jefe de Estado dejó el año pasado las filas del Partido Social Liberal (PSL) y se ha embarcado en la fundación de la Alianza por Brasil, formación en la que quiere agrupar a todos sus seguidores pero cuya creación avanza a paso lento y no estará en las municipales, las cuales fueron aplazadas de octubre a noviembre por la crisis del coronavirus.

Russomanno se encuentra al frente de la carrera electoral en Sao Paulo con un 27 % de la intención de voto, frente al 21 % con el que cuenta el actual alcalde y candidato a la reelección, Bruno Covas, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, centroderecha).

En tercer lugar se sitúa Guilherme Boulos, candidato del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y quien ha ganado un importante espacio en el campo de la izquierda, incluso por delante de Jilmar Tatto, del Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasil es el segundo país con más muertes vinculadas a la COVID-19, después de Estados Unidos, y el tercero con más infectados, por detrás EE.UU. y la India, al contabilizar más 150.000 óbitos y 5,1 millones de casos, según datos oficiales.