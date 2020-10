Bolivia.- Morales asegura que si gana Arce solamente este "será presidente de Bolivia" y no él

Reivindica que su antiguo ministro de Economía es el mejor preparado para sacar al país de la crisis actual



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El expresidente Evo Morales ha recalcado que si el Movimiento Al Socialismo (MAS) gana en las elecciones del 18 de octubre será su candidato, Luis Arce, quien gobierne el país y no él, al tiempo que ha defendido que el que fuera su ministro de Economía durante doce años es la mejor opción para sacar a Bolivia de la crisis en que está sumida.



En un vídeo en su perfil en Facebook, el antiguo mandatario, que vive exiliado en Argentina pero ha prometido que volverá a Bolivia "al día siguiente" en caso de que gane el MAS, ha tratado de despejar dudas entre quienes apuntan a que será él quien gobierne el país y no Arce en caso de ganar las presidenciales.



"Por decisión de los bolivianos y por mandato de la Constitución, Lucho y solamente Lucho será presidente de Bolivia, con todas las atribuciones y responsabilidades que eso implica", ha recalcado, en referencia a Arce. "Confío totalmente que sabrá conformar un equipo de gobierno de gran capacidad para sacar a Bolivia de la breve crisis económica y sanitaria provocada por el Gobierno de facto", ha añadido.



En cuanto a él, ha aclarado que pretende dedicarse a tareas de formación. "Siento que ahora mi tarea es dedicarme a compartir la experiencia de nuestras luchas para formar a nuevos líderes", ha precisado, expresando su "orgullo" por lo logrado por el MAS en los catorce años que estuvo al frente del país. "La Bolivia que construimos era diferente, mucho mejor que la que teníamos en 2005", ha subrayado.



En estos catorce años, ha sostenido Morales, el MAS llevó a cabo "las primeras profundas transformaciones que nuestra amada Bolivia necesitaba". "Hicimos mucho: recuperamos nuestros recursos naturales y las empresas estratégicas, distribuimos ingresos y redujimos la pobreza y la desigualdad y recuperamos nuestra dignidad. El país creció como nunca en toda su historia", ha resaltado.



TAREAS PENDIENTES QUE CUMPLIR



No obstante, "quedan muchas tareas por realizar" y la persona adecuada para acometer las tareas "pendientes y reconstruir lo que fue destrozado" tras la salida del MAS es Arce, ha reivindicado, ya que "fue gracias a una economía fuerte y sólida que transformamos las vidas de todos los bolivianos", de lo que ha responsabilizado al que fuera ministro de Economía.



Por otra parte, el expresidente ha invitado a "todos los bolivianos a la reconciliación". "Estoy seguro de que la división del país fue la más grave consecuencia de la tragedia política que estamos enfrentando" desde las elecciones de octubre de 2019, en las que la OEA denunció fraude, provocando multitudinarias protestas que en último término le llevaron a dimitir de su cargo.



La reconciliación, ha añadido, "será el primer desafío del nuevo gobierno", mostrándose "comprometido" a ayudar a alcanzarla. "Debemos dejar de lado las diferencias y los intereses sectoriales y regionales para lograr un gran acuerdo nacional con partidos políticos, empresarios, trabajadores y estado", ha remachado, convencido de que "Bolivia superará esta crisis".



En otro orden de cosas, el fiscal general, Luis Lanchipa, ha informado este martes que la audiencia de medidas cautelares contra Morales por el llamado 'caso terrorismo' ha quedado fijada para el 20 de octubre, según informa el medio boliviano Erbol.



El expresidente ha sido imputado por delitos de terrorismo, financiación del terrorismo y sedición debido a una grabación de noviembre de 2019 en la que se le escucha dando instrucciones para cercar ciudades y dejarlas sin alimentos en el marco de las protestas tras las fallidas elecciones.