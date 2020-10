AMP.- Fútbol/Mundial.- Argentina vence con mucho oficio en La Paz (1-2) y Ecuador zarandea (4-2) a Uruguay

La albiceleste no ganaba en Bolivia desde 2005



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La selección de Argentina venció este martes a Bolivia (1-2) gracias a un gol de Joaquín Correa a diez minutos del final, con una notable actuación de Leo Messi y con la aportación indispensable de Lautaro Martínez, autor del primer gol de la albiceleste y arquitecto del segundo en una posición que hizo intervenir al VAR, mientras que en Quito, Uruguay se marchó goleada (4-2) por Ecuador.



El equipo de Lionel Scaloni ya suma seis puntos de seis posibles y manda con una autoridad poco habitual en los últimos años, en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022. El conjunto argentino tuvo que sufrir, como siempre en la capital boliviana, y se sobrepuso con fortaleza a la dificultad de jugar a más de 3.600 metros de altura. El desgaste físico quedó en un segundo plano.



Bolivia golpeó primero con un gol de Marcelo Moreno, en el ecuador del primer acto, pero Argentina supo no perder la paciencia ante la falta de aire y la tremenda lentitud con la que corría el balón por el césped del Hernando Siles Reyes. Al borde del descanso, con algo de fortuna, la albiceleste encontró el empate en un mal despeje de los locales.



Lautaro saltó para taponar el pelotazo de su oponente con tanta suerte que terminó besando las redes ante la sorpresa del cancerbero local. El abrazo del delantero del Inter con su técnico fue buena la mejor muestra de la gran comunión que está consiguiendo Scaloni con su grupo. Este partido también sirvió para eso en Argentina, para consolidar el equipo.



Palacios estuvo a un gran nivel y Correa reclamó toda la atención en el minuto 80 al marcar con un zurdazo sensacional tras un paso de Lautaro, que vive en estado de gracia. Ya en la primera parte, además del gol, estrelló el cuero en el larguero en otra gran ocasión del equipo albiceleste.



Por su parte, los bolivianos protestaron un posible fuera de juego en el 1-2, pero el VAR validó el tanto de Correa y Argentina supo aguantar para llevarse tres puntos de oro en un estadio donde llevaba 15 años sin ganar. Messi, que disputó los 90 minutos, también cuajó una gran segunda mitad.



De esta forma, Argentina termina la primera ronda de partidos con dos victorias y ya manda en el grupo de clasificación a la espera de que Brasil y Colombia, que también ganaron en el debut, jueguen sus partidos correspondientes a la segunda joranda de la fase de clasificación de la Conmebol para ir al próximo Mundial.



Por su parte, en otro escenario donde la altitud juega un papel clave como Quito, Uruguay no pudo salir airosa de su duelo ante Ecuador y cayó por un contundente 4-1 para encajar su primera derrota en estas Eliminatorias Sudamericanas tras haberse estrenado con la polémica victoria ante Chile por 2-1.



El combinado ecuatoriano, que venía de perder por la mínima ante Argentina, demostró su fortaleza como local y apenas dio opciones a la bicampeona del mundo donde Fede Valverde, Luis Suárez, Maxi Gómez y Ronald Araujo fueron titulares.



El joven Moisés Caicedo abrió el marcador antes del cuarto de hora y justo antes del descanso y tras la reanudación, Michel Estrada firmó un doblete que hundió a los de Óscar Washington Tabárez. Otro joven como Gonzalo Plata cerró la goleada y Luis Suárez, de doblete de penalti, la maquilló.