AMP.- Costa Rica.- El Movimiento Rescate Nacional asegura que las protestas continuarán pese a la "represión"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El líder del costarricense Movimiento Rescate Nacional (MRN), Célimo Guido, ha asegurado que las protestas contra la negociación de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) continuarán pese a la "presión policial".



Guido, que ha acusado al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, de ordenar dichos actos con contra los manifestantes, ha denunciado que las autoridades han infiltrado agentes entre los manifestantes para provocar a los gentes y justificar así la violencia y el uso excesivo de la fuerza.



Así, Guido ha explicado que las protestas seguirán adelante, si bien haciendo uso de "nuevos métodos". "Esto está empezando. Si el Gobierno cree que porque nos ataque ferozmente en el campo y ahora en la Casa Presidencial nos vamos a achicopalar, está equivocado", ha manifestado.



"En el MRN nadie se arrodilla, nadie echa para atrás", ha destacado en un vídeo difundido en la página de Facebook del sindicato costarricense.



Desde el pasado 30 de septiembre se han registrado en Costa Rica una serie de protestas y bloqueos a nivel nacional contra las negociaciones del Gobierno con el FMI.



A pesar de que el presidente, Carlos Alvarado, anunció el 4 de octubre la retirada del plan inicial, los manifestantes han decidido mantener la protesta al considerar que el mandatario no ha desistido del todo.



HERIDOS Y DETENIDOS



Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes se han saldado por el momento con once policías heridos y 28 detenidos.



Las afueras de la Casa Presidencial, en San José, y otras zonas de la capital del país se han convertido en el principal escenario de las protestas, que llevan sucediéndose desde hace trece días. Actualmente hay siete carreteras bloqueadas, tal y como indican las autoridades.



El director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, ha explicado tras los altercados que los asistentes a la convocatoria lanzaron piedras, pedazos de cemento y amenazaron con volcar camiones sobre los oficiales, lo que habría hecho inevitable el uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía.



"Aguantamos sin usar la fuerza hasta donde se pudo", ha subrayado según declaraciones recogidas por el diario 'Costa Rica Hoy'.



En la nueva jornada de movilizaciones han participado, además, funcionarios afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y de la Asociación de Empleados Industriales de las Comunicaciones y Energía (ASDEICE).



Vargas, por su parte, ha acusado a Alvarado de ser "el único responsable de la sangre que se derrama entre costarricenses: él ordenó la arremetida de violencia contra los manifestantes esta tarde en Casa Presidencial, pero se 'retiró' de la misma con premeditación".



No obstante, el presidente se ha referido a los incidentes de este lunes en Twitter y ha considerado que la Policía "es civilista". También ha condenado "la violencia brutal y homicida con la que se les ha atacado hoy: haremos recaer todo el peso de la ley sobre los responsables directos y los instigadores. Somos un país de diálogo y de paz, pero también de leyes y de respeto a la vida".



Asimismo, ha hecho un llamamiento a la unidad de la sociedad "por la paz" y ha defendido "la ruta del diálogo".