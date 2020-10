13/01/2016 Amador Mohedano, dolido por la relación de Rocío Carrasco con Las Campos . MADRID, 13 (CHANCE) Amador Mohedano ha querido responder a Carmen Borrego después de que la menor de Las Campos asegurase que no le importa lo que él diga de Rocío Carrasco. El hermano de Rocío Jurado tiene un mensaje para el mediático clan y algo que decir sobre la relación que ahora mantienen con su sobrina, pero que no fue siempre así. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



- CHANCE: Hola Amador. Se comentó que Carmen Borrego no le importaba lo que usted dijese sobre Rocío Carrasco.



- AMADOR: Claro, cómo le va a importar, a ella por qué le tiene que importar, al que me importa es a mí cuando hablan de ella.



- CH: Usted cree que la relación entre la familia Campos y Rocío es más cercana que la que usted tiene con ella.



- AMADOR: Hombre, yo es que no tengo relación con ella desde hace años. Ahora tienen una relación más cercana y se verán más, quedarán más... en un tiempo de 11 años para acá, desde la infancia y desde que nació hasta que se casó he tenido yo mucho más relación que todos ellos durmiendo.



- CH: Qué piensa entonces de que se hable tanto de este tema.



- AMADOR: Como parece ser que hay interés. Yo si me preguntan contesto siempre con la verdad. Si eso a alguien no le gusta, es su problema. Somos una familia que despertamos interés, cualquier cosa opina todo el mundo, todo el mundo está apuntándose a los comentarios, se apuntan al carro de una forma u otra y la realidad es otra, es que ella ha dejado el contacto con su familia, absolutamente y ha dejado el contacto con sus hermanos, con sus hijos. Si ella es feliz con las Campos, allá ella.



- CH: Y con Fidel.



- AMADOR: Y con Fidel, claro. Nosotros ya hemos intentado por todos los medios llegar a un entendimiento y acercamiento, sobre todo acercamiento y no entendemos nada.