Alex Márquez dice necesitar "seguir trabajando la clasificación del sábado"

El piloto español de Honda Álex Márquez. EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 13 oct (EFE).- El español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo en el Gran Premio de Francia de MotoGP del pasado fin de semana ha dicho sentirse muy satisfecho y contento por ese resultado pero que necesita "seguir trabajando en la clasificación del sábado", ya que han demostrado que el "ritmo de carrera no suele ser tan malo".

"La clasificación del sábado sigue siendo el área en la que más debemos trabajar, ya que hemos demostrado que nuestro ritmo de carrera no suele ser tan malo y somos capaces de luchar cada vez más", afirma en la nota de prensa del equipo Repsol Honda.

"Han sido unos días agradables disfrutando de las sensaciones del resultado de Le Mans, y quiero dar las gracias de nuevo a todos los que me han apoyado o me han enviado un mensaje después de la carrera", indica satisfecho el pequeño de los hermanos Márquez.

"Pero ahora es momento de reiniciar y volver a trabajar en Aragón, aunque habrá que ver qué tiempo encontramos, ya que allí suele hace mucho frío por la mañana, por lo que hay que estar atento a esto", recuerda Alex Márquez.