4-2. Rays, con el dominicano Margot de líder, vuelven a ganar a Astros

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

San Diego (EE.UU.), 12 oct (EFE).- De nuevo la combinación de un pitcheo sólido y un bateo oportuno y productivo que encabezó el jardinero dominicano Manuel Margot permitió a los Rays de Tampa Bay ganar este lunes por 4-2 a los Astros de Houston en el segundo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La victoria, la segunda consecutiva, da a los Rays la ventaja de 2-0 en la serie que disputan al mejor de siete en la sede burbuja del Petco Park de San Diego.

Margot conectó un cuadrangular de tres carreras un bateador después de un crucial error de Houston, posteriormente realizó una espectacular atrapada en el jardín derecho que lo convirtieron en el factor ganador de los Rays.

El jardinero dominicano pegó el jonrón al enfrentar al abridor Lance McCullers Jr. con dos outs en el primer episodio que iba a hacer la diferencia el resto del camino.

Luego, en el segundo episodio, también protagonizó la jugada defensiva en la persiguió un profundo foul del jardinero George Springer al guardabosque derecho mientras trataba de cubrirse el rostro de los rayos del sol y se quedó con la pelota al caer al otro lado de la barandilla, sobre un pasillo cerca de las tribunas del Petco Park.

Margot regresó y alzó su guante con la pelota después de recorrer 31 metros (102 pies) a toda velocidad. Eso puso fin a la entrada, dejando a dos corredores de los Astros en las bases.

Después, el abridor Charlie Morton (1-0), ex lanzador de los Astros, cubrió cinco entradas en las que espació cinco imparables con una base por bolas y sacó cinco imparables que lo dejaron con la victoria.

Cuatro relevistas, encabezados por Peter Fairbanks, que trabajó dos entradas completas, se encargaron de asegurar el triunfo de los Rays.

El derecho Nick Anderson se encargó de sacar los tres últimos 'outs' del partido y aunque cedió tres imparables con una carrera limpia, y dio dos bases por bolas, al final aseguró el triunfo y se quedó con el rescate.

Junto a Margot, que se fue 3-1 con anotación y tres impulsadas, el jardinero izquierdo, el cubano Randy Arozarena, tuvo de 4-2 y anotó una carrera.

La derrota se la quedó McCullers Jr. (0-1), que lanzó siete entradas completas con cuatro imparables cedidos, incluidos dos cuadrangulares, y cuatro carreras -una fue limpia-, no dio bases por bolas y retiró a 11 bateadores por la vía del ponche.

La gran labor de McCullers Jr. no tuvo el respaldo suficiente de la ofensiva de los Astros, que nunca pegaron el imparable decisivo cuando tuvieron a jugadores en la posición de anotar.

El primera base cubano Yuli Gurriel se fue de 3-2 con anotación y el campocorto puertorriqueño Carlos Correa tuvo de 4-1, anotó una carrera y produjo otra.

El tercer partido de la serie se jugará este martes en el mismo escenario del Petco Park.