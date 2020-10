3-0. España se clasifica para el Europeo y encuentra a su ‘9’

El delantero de España Dani Gómez (c) celebra el tercer gol del equipo ante Kazajistán durante el partido de clasificación para el Europeo sub 21 que se disputó en el estadio de Santo Domingo. EFE/JuanJo Martín

Alcorcón (Madrid), 13 oct (EFE).- La selección española sub-21 logró este martes la clasificación para el Europeo del próximo año, en el que defenderá título, tras imponerse 3-0 a Kazajistán en el estadio de Santo Domingo de Alcorcón (Madrid), en un partido en el que los cambios del seleccionador Luis de la Fuente volvieron a ser clave para cambiarle la cara al equipo y hacerse con la victoria.

Si algo bueno tiene, seguramente lo único, el fútbol sin público es que se puede escuchar nítidamente a los entrenadores. Y este martes, un Luis de la Fuente muy activo desde que arrancó el encuentro, le gastó el nombre a Riqui Puig.

“’¡Riqui, convencido! ¡Convencido!”; “¡Salta!”; Riqui, “¡mira el balón, el balón!”; “El 13 Riqui, el 13!”; “¡Fuerte Riqui!”. Constantes indicaciones del seleccionador al ‘6’ de la sub-21 consciente de que por sus botas pasaban muchas de las opciones de derribar el muro defensivo que planteó Kazajistán en el partido. Pero el míster no acabó nada convencido.

Hasta de cuatro disparos desde fuera del área dispuso España en la primera mitad, pero ninguno de ellos a portería y como recurso ante la falta de pegada. Brahim Díaz, héroe en las Islas Feroe con sus dos goles el pasado jueves, arrancó activo con desbordes que dejaron patente su enorme calidad, pero más allá de fogonazos no volvió a aparecer ya que los de Luis de la Fuente cargaban el juego por la izquierda.

Kazajistán, mientras, tenía claro el plan. Fuertes atrás con su 4-4-2 bajo, crear peligro en los saques de esquina y con balones largos intentar imponer su gran ventaja en el cuerpo a cuerpo; ahí estaba su principal fortaleza. El central del Valencia, Hugo Guillamón, volvió a imponer su clase y acabó siendo, además, clave en ataque.

De la Fuente, técnico intervencionista, no tardó en modificar el plan. Pedri por Riqui y Dani Gómez por Fran García -delantero por lateral izquierdo, con Cucurella bajando al lateral. Vuelta el 4-3-1 con una referencia arriba. Sus cambios volvieron a ser clave.

El partido cambió. España mostró su versión más dinámica. Dani Gómez fijaba a los centrales y Pedri atacaba el espacio por sorpresa. A la media hora de partido, el seleccionador siguió incluyendo caras nuevas en ataque. Bryan Gil por Javi Puado y Fran Beltrán por Óscar inclinaron más el campo, aunque tuvo que ser a balón parado como se inauguró el marcador.

Un centro desde el costado izquierdo de Beltrán en el minuto 65 lo remató Hugo Guillamón, quien no dejó de creer que ese balón le podía llegar a pesar del salto de dos futbolistas delante de él. Premio en ataque a su gran partido, otro, con la sub-21. El gol dio alas a los de Luis de la Fuente y no tardaron en sentenciar el partido.

Otra vez los cambios de los cambios del seleccionador fueron protagonistas. Dos de ellos fabricaron el 2-0 en el minuto 70. Bryan Gil le sirvió el balón a Dani Gómez tras una gran conducción y este, como ‘9’, definió al palo largo del guardameta kazajo.

Los últimos 20 minutos sirvieron para que Dani Gómez aprovechase, todavía más, su oportunidad. El delantero del Levante finiquitó el encuentro con un buen disparo desde la frontal del área en el minuto 85.

Un resultado que certifica la clasificación de la selección española sub-21 para el Europeo que se disputará los meses de marzo y mayo en Hungría y Eslovenia, con dos partidos todavía por delante, y con la buena noticia para De la Fuente de que parece haber encontrado el ‘9’ que tanta falta le hacía a la selección.

- Ficha técnica:

3.- España: Álvaro Fernández; Pedro Porro, Hugo Guillamón (Manu Hernando, m.83), Jorge Cuenca, Fran García (Dani Gómez, m.46); Moncayola, Riqui Puig (Pedri, m.46), Óscar (Fran Beltrán, m.62); Brahim, Javi Puado (Bryan Gil, 59’)y Cucurella.

0.- Kazajistán: Shaizada; Najaryan, Kashken, Kassym, Asrankulov; Astanov, Adakhajiev (Sagnayev, m.68); Skvortsov (Bakhtiyarov, m.68), Zhakipbayev (Ussenov, m.58), Seydakhmet y Karimov (Shushenachev, m.58)

Goles: 1-0, min.65: Hugo Guillamón. 2-0, min.70: Dani Gómez. 3-0, min.85, Dani Gómez.

Árbitro: Árbitro: Volen Chinkov (BUL). Amonestó al kazajo Kashken en el m.64.

Incidencias: Partido de clasificación para el Europeo sub-21 de 2021 disputado en el Estadio Santo Domingo de Alcorcón (Madrid) a puerta cerrada debido a la pandemia del coronavirus.

Óscar Maya Belchí