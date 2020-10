Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube 0,55 % por estímulo y resultados

Corredores de bolsa trabajan en el parqué de Nueva York (EE.UU.). EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 12 oct (EFE).- Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,55 % impulsado por el avance de las negociaciones en el Congreso para medidas de estímulo fiscal y de cara a una intensa semana de resultados empresariales.

Media horas después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 156,92 puntos, hasta 28.743,82 unidades, impulsado por grandes cotizadas como Apple (3,22 %), Walgreens Boots Alliance (2,09 %) y Goldman Sachs (1,82 %).

El selectivo S&P 500 ascendía un 0,82 % o 28,60 puntos, hasta 3.505,73 unidades; y el índice compuesto Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, progresaba un 1,23 % o 142,32 unidades, hasta situarse en 11.722,26 unidades.

Por sectores, destacaban las ganancias de los bienes no esenciales (1,39 %), telecomunicaciones (1,24 %), tecnológico (1,07 %) y el de bienes de consumo esenciales (0,85 %), mientras que retrocedían sólo el energético (-0,31 %), y el inmobiliario (- 0,14 %).

El parqué neoyorquino operaba con optimismo esta mañana después de la potente semana pasada, en la que el Dow acumuló ganancias semanales de 3,3 por ciento, una cifra que no alcanzaba desde agosto, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq se apuntaron un aumento del 3,8 y 4,6 % respectivamente, sus mejores semanas desde julio.

"Los mercados la semana pasada vieron las cosas claras de cara a las elecciones, lo que supone una mayor probabilidad de que llegue el estímulo económico adicional, o que por lo menos está de camino", explicó el representante de BTIG Julian Emanuel en una nota.

Los inversores aun tienen esperanzas de que se logre llegar a un acuerdo para un nuevo paquete de medidas para estimular la economía de EE.UU., pese a que las posibilidades de que se alcance antes de las elecciones parecen cada vez menores, puesto que tanto la portavoz del Congreso, Nancy Pelosi, como los senadores republicanos rechazaron la oferta de 1,8 billones de dólares presentada por la Casa Blanca.

En una carta a sus compañeros, Pelosi subrayó que los fondos que se le dedicarían a la sanidad aun no son suficientes, y que no se debería permitir que "el virus avance e ignorar la ciencia como propone la Administración (de Donald Trump)".

En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba a 40,05 dólares el barril; el oro ascendía a 1.931,40 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años repuntaba a 0,779 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,181.