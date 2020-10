Von der Leyen pone a las ciudades y regiones en el centro de la recuperación

Ursula von der Leyen. EFE/EPA/YVES HERMAN / POOL

Bruselas, 12 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró este lunes que las ciudades y las regiones deben estar en "el núcleo esencial" del fondo de recuperación de la Unión Europea (UE) para superar la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

"Ninguna administración tendrá que elegir entre responder a la crisis o invertir para el futuro", dijo Von der Leyen en su intervención telemática en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR).

La presidenta del Ejecutivo comunitario subrayó que ese fondo de 750.000 millones de euros, que se sumará al presupuesto a largo plazo de la UE de 1,074 billones de euros (que aún podría elevarse en la negociación entre Consejo y Parlamento Europeo) servirá para financiar políticas de empleo, ayudar a la liquidez de las pymes y "para salvar miles de empresas y millones de trabajos".

Los fondos podrán utilizarse para financiar inversiones en nuevos hospitales, mejores equipos y sistemas de asistencia sanitaria, no sólo en las grandes ciudades sino también en regiones más remotas", dijo Von der Leyen, quien pidió que el dinero se emplee para "reparar el equilibrio en toda Europa".

"Esta crisis ha puesto a prueba la cohesión de la UE", dijo la política conservadora alemana, quien señaló que "no todos los países tienen la misma solidez económica" y confesó que al estallar la crisis tuvo miedo de que "algunos se quedaran atrás".

Sin embargo, "Europa ha actuado" y ha creado una respuesta financiera diseñada para generar un "futuro verde, digital y resiliente", dijo Von der Leyen, quien llamó a las ciudades y regiones de la UE a implicarse en la recuperación.

"Algunas regiones, desde el País vasco hasta el Danubio, están creando nuevos centros de digitalización", pero "la otra cara de la moneda" es que "el 40 % de la gente que vive en las regiones no tiene acceso a internet básico de alta velocidad", lamentó.

Por ello, el fondo de recuperación es la oportunidad de "expandir el 5G, el 6G y la fibra (óptica) y llevarlo a cada pueblo", dijo Von der Leyen, quien reclamó a las regiones de la UE promuevan estos centros y creen "un caldo de cultivo para generar innovación".

"Europa depende de sus regiones para salir airosa de la era digital", concluyó la presidenta de la Comisión.

El Comité de las Regiones publicó este lunes un barómetro regional que pone de manifiesto el heterogéneo impacto económico en las regiones europeas de la COVID-19, una pandemia con efectos "complejos y profundamente territoriales" que deben tenerse en cuenta al elaborar los planes de recuperación pospandemia.

"Los planes de recuperación que se desarrollen a nivel europeo y nacional deben dejar margen a respuestas políticas que tengan en cuenta estas diferencias si quieren ser efectivos", advierte el informe, que señala que el impacto del confinamiento "depende profundamente de los recursos y estructuras políticas, sociales y económicas de cada región o localidad".

El presidente del CdR, el griego Apostolos Tzitzikostas, subrayó en su intervención de apertura en el plenario que "la recuperación europea necesita, ahora más que nunca, solidaridad, no sólo entre Estados miembros" sino también "entre las regiones".

Señaló que las "finanzas públicas de los municipios y las ciudades en gran riesgo" y alertó de que "si los servicios públicos colapsan" la recuperación "será más lenta y dolorosa".

La Unión Europea "empieza en cada ciudad, cada región, cada pueblo" y el fondo de recuperación y el presupuesto comunitario "necesita una planificación inteligente, basado en las necesidades reales de las ciudades y regiones", destacó.

"Ninguna casa se mantiene de pie sin cimientos fuertes. Y los cimientos de la UE, no se equivoquen, son sus regiones", dijo Tzitzikostas.