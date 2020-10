¿Volvería Ágatha Ruiz de la Prada a ser amiga de Pedro J. Ramírez? ¡Toñi Moreno tiene la respuesta!

MADRID, 9 (CHANCE)



Toñi Moreno nos sorprende, semanalmente, con la entrevista más buscada en su programa de Canal Sur, "Un año de tu vida" y, tras el turno de Jesulín de Ubrique y David Bustamante, esta noche le toca el turno a Ágatha Ruiz de la Prada, que también promete que dará mucho que hablar. Y es que la colorida diseñadora es espontánea, clara y, sobre todo, muy sincera. Y, gracias al avance que ha compartido Toñi de la entrevista de esta noche, Ágatha da lo mejor de sí misma y se muestra en toda su esencia confesando, muy clara, si perdonaría a Pedro J. Ramírez, que terminó su matrimonio de la noche a la mañana para comenzar un romance con Cruz Sánchez de Lara.



Pese a que no le gusta hablar de su exmarido, al que llama "el innombrable" y con el que el fin de su relación de tres décadas fue de todo menos amistoso, Toñi no duda en ponerla en un aprieto. La gaditana, en clave de humor, le comenta que cree que es el momento de, si se encontrase al director de "El Español", darle hasta un abrazo. Que Pedro J. le pidiese perdón y le dijese que lo hizo mal pero que fueron treinta años de matrimonio fantástico y que por ello podrían ser amigos. Una hipotética situación que, no vamos a negarlo, no ha gustado nada a Ágatha, que con cara de espanto ha asegurado que "no. Ese momento no ha llegado. Si aparece... pues me levanto y me voy". Momento en el que, ni corta ni perezosa ha abandonado el plató. Deseando estamos que llegue esta noche para ver el desenlace y qué tiene que decir la diseñadora del que un día fue el amor de su vida.