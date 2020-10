Venezuela.- González Laya: Ningún país de la UE duda de que Borrell debe continuar facilitando el diálogo en Venezuela

BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha defendido este lunes que "ningún Estado miembro tiene dudas" sobre la labor del Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, con respecto a la crisis en Venezuela y, por ello, los Veintisiete le han pedido que continúe con la "facilitación del diálogo" entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición.



González Laya ha respondido así en una rueda de prensa al término de un Consejo de Exteriores de la UE en Luxemburgo al ser preguntada por el papel de Borrell, criticado con dureza en las últimas semanas por eurodiputados del PP y Ciudadanos que vieron en la misión diplomática enviada a Caracas un gesto para "blanquear" a Maduro.



"El Alto Representante no negocia con el régimen de Maduro", ha zanjado la ministra española, quien ha subrayado que Borrell cuenta con un mandato de los socios en la UE desde hace "varios meses" para intentar la "facilitación del diálogo" entre el régimen y los sectores de la oposición.



Así, González Laya ha considerado de "polémica estéril" las críticas a esta gestión y ha apuntado a la "oposición española", porque según ha asegurado la ministra española "ningún Estado miembro tiene dudas sobre cuál es el mandato" que han otorgado al jefe de la diplomacia europea.



Es un mandato "que no está escrito de manera ceñida y reducida", ha continuado la ministra, pero que aboga por ayudar al diálogo y que ha quedado revalidado en la conversación "perfectamente cordial, consensuada y clara" de los Veintisiete.



Este mandato, ha añadido González Laya, se ha visto confirmado este lunes por los ministros que le han pedido "continuar con ese mandato", aunque son conscientes de que "la ventana de oportunidad se va estrechando más" porque cada vez está más cerca la fecha prevista de las elecciones en diciembre y éstas "no reúnen los requisitos necesarios desde el punto de vista democrático".