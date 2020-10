Unas atípicas elecciones con mascarilla por la pandemia también en Bolivia

Ciudadanos participan en un simulacro de votación con medidas de bioseguridad el 9 de octubre de 2020, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 12 oct (EFE).- Las elecciones generales del 18 de octubre en Bolivia serán también atípicas por celebrarse con medidas de bioseguridad ante la pandemia de la COVID-19.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, recordó este lunes algunas de estas medidas, que pretenden "manejar el flujo de votantes" de forma que evite en lo posible "picos y aglomeraciones" de gente en las mesas de votación este próximo domingo.

Salvado Romero se refirió a algunas de estas medidas en declaraciones a los medios en La Paz, donde reiteró el compromiso del órgano electoral para un correcto desarrollo de todo el proceso.

Una hora más de votación en turnos de mañana y tarde para evitar aglomeraciones de votantes, que deberán respetar la distancia física en las filas ante las urnas y llevar elementos de protección como mascarilla o barbijo, son algunas de las medidas para evitar contagios del nuevo coronavirus.

El Tribunal Supremo Electoral prevé un estricto protocolo de bioseguridad para que la jornada de ese domingo no conlleve un rebrote la enfermedad en el país, que según algunos estudios fue de los más afectados el mundo por la pandemia comparado con su población.

La votación en Bolivia transcurre normalmente entre las 8.00 y las 16.00 hora local (12.00 y 20.00 GMT), pero esta vez se amplía a las 17.00 (21.00 GMT).

El voto es obligatorio para los mayores de 18 años si residen en el país, salvo excepciones por motivos como la enfermedad, y hay sanciones para el que no vaya a votar.

El censo de electores es de 7.332.925, de ellos 301.631 en el exterior, donde el voto es voluntario.

TURNOS DE VOTACIÓN PARA EVITAR AGLOMERACIONES

Los votantes en Bolivia se repartirán en mañana y tarde según el último dígito de la cédula de identidad, para que los que terminan de 0 a 4 voten hasta mediodía y de 5 a 9 del mediodía hasta las 17.00 horas.

Los lugares de votación tendrán puertas diferenciadas de entrada y salida, mientras que las mesas con las urnas contarán con elementos como alcohol en gel y tapabocas por si alguien va a votar sin la mascarilla, entre otros implementos para reducir el riesgo de contagio de la COVID-19.

La emergencia sanitaria declarada en el país ante el virus motivó que las elecciones generales que estaban previstas primero para el pasado 3 de mayo se pospusieran al 6 de septiembre y luego al 18 de octubre.

Bolivia tuvo cuarentena en distintas fases de finales de marzo a agosto incluido, pero desde septiembre se levantó y la mayoría de las restricciones se eliminaron para octubre, tras experimentar un descenso de fallecidos y de casos positivos.

El país supera oficialmente los 8.300 fallecidos y los 138.500 casos confirmados, con más de 101.100 enfermos recuperados, entre sus cerca de once millones y medio de habitantes.

Otros países que celebraron elecciones en plena pandemia fueron República Dominicana en julio, con una población similar a Bolivia; Uruguay en septiembre, departamentales y municipales también después de haberlas aplazado; Corea del Sur en abril y Francia en marzo, locales en el caso francés.