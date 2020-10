Un ministro portugués da positivo por Covid y obliga a confinar a otros dos

EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Lisboa, 12 oct (EFE).- Tres ministros de Portugal están este lunes en confinamiento después de que uno de ellos haya dado positivo por Covid y los otros dos, pese a dar negativo en la prueba, se hayan aislado por recomendación de las autoridades de salud tras sentarse cerca de él en un consejo de Gobierno.

El caso positivo es el del ministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior, Manuel Heitor, que supo que estaba contagiado e informó al Gobierno al final de la tarde de este domingo, según un comunicado del gabinete del primer ministro, António Costa.

Heitor "no tiene síntomas y se encuentra en confinamiento domiciliario", agrega el comunicado, en el que se indica que todos los restantes miembros del Ejecutivo iban a someterse a testes de Covid-19 ya que estuvieron juntos en consejo de ministros el pasado jueves.

Las pruebas se realizaron durante la madrugada y hoy se ha conocido que tanto Costa como todos los ministros analizados hasta ahora han dado negativo.

No obstante, la Dirección General de Salud ha determinado que dos de ellos se confinen pese a haber dado negativo, debido a la cercanía de sus asientos con el ministro de Ciencia en el consejo de ministros: son la titular de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, Ana Mendes Godinho, y de Planeamiento, Nelson de Souza.

Heitor no asistió a la cumbre hispano-lusa que reunió el sábado a los gobiernos de ambos países, encabezados por Costa y por el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en la ciudad de Guarda (norte del país).

Durante este lunes también se harán la prueba los ministros de Exteriores, Augusto Santos Silva, y de Ambiente y Acción Climática, João Matos Fernandes, que "se mantienen aislados hasta conocer los resultados".

La noticia coincide con un ascenso los contagios en Portugal, que acumula cuatro días por encima de los mil casos diarios, con cifras récord de infección, aunque con tasas de mortalidad más contenidas.

El Gobierno se prepara para anunciar nuevas medidas a lo largo de esta semana con las que atajar la segunda ola, que empieza a poner presión en el sistema sanitario.

Desde que comenzó la pandemia, Portugal acumula cerca de 88.000 y y 2.094 víctimas mortales, según los últimos datos anunciados hoy.