Trump alista su mitin en Florida convencido de que es inmune a la COVID-19

Miami, 12 oct (EFE).- Con el convencimiento de que es inmune al "al horrible virus de China", el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retoma este lunes sus actos de campaña fuera de la Casa Blanca desde que contrajo la COVID-19 con un mitin en Sanford, en el centro de Florida.

"Nos vemos en Sanford, Florida, esta noche para un gran mitin", escribió esta mañana el mandatario en su cuenta oficial de Twitter, y tras declarar a la cadena Fox el domingo de que es "inmune" al coronavirus, más de una semana después de que diera positivo por COVID-19, y asegurar que está "en muy buena forma para pelear las batallas".

Trump se mostró así de confiado luego de que el fin de semana su médico en la Casa Blanca, Sean Conley, emitiera un informe en el que indicó que el gobernante "ya no se considera un riesgo de transmisión para otros", aunque no respondió a la pregunta de cuando fue la última prueba de coronavirus en la que el presidente dio negativo.

El mitin de Trump en Florida lo celebra una semana después de abandonar el hospital militar Walter Reed y tras un primer acto público con simpatizantes efectuado el sábado en un balcón de la Casa Blanca luego de contraer la enfermedad.

El evento en Sanford ha motivado críticas hacia el presidente, por el peligro de que aun pueda ser un agente de contagio, y hasta una demanda judicial con miras a su cancelación interpuesta por el abogado Daniel Uhlfelder, debido a que el acto "es una molestia".

El candidato demócrata, Joe Biden, señaló este lunes que el mitin de Trump en Florida llevará solo "una conducta imprudente, una retórica divisiva y más miedo".

"No trae un plan para controlar este virus que ha matado a más de 15.000 floridanos, no trae un plan para proteger el cuidado médico de los floridanos de los ataques de su administración en contra de la Ley de Cuidado de Salud Asequible" (Obamacare), agregó en una declaración el exvicepresidente (2009-2017).

Tras el mitin de Florida, el presidente tiene previsto esta semana otros actos de campaña en los estados de Pennsylvania y Iowa, con los que pretende ganar terreno, a tenor de lo que reflejan las últimas encuestas.

De acuerdo a un sondeo difundido el domingo por la cadena ABC News y el diario The Washington Post, Biden aventaja por 12 puntos a Trump en la intención de voto popular, mientras que según el promedio de encuestas que realiza RealClear Politics, el demócrata lleva una ventaja de 10,6 puntos porcentuales.

En la codiciada Florida, sin un patrón fijo de voto y que otorga 29 votos en el Colegio Electoral (donde se requiere un mínimo de 270 para ganar la elección), un reciente sondeo de la Universidad de Quinnipiac colocó a Biden delante del presidente con 11 puntos de diferencia, mientras que el promedio de RealClear Politics refleja una ventaja de 3,7 % a favor del demócrata.

Este lunes, la oficina de campaña del presidente Trump ha lanzado en Florida un anuncio publicitario en español en el que vuelve a vincular a la candidatura de la fórmula Biden y la aspirante a vicepresidenta Kamala Harris con el "Castrochavismo", y en el que se señala que el exvicepresidente "le dio la espalda a los venezolanos".

El aviso es un guiño a una de sus bases más fieles como son los exiliados venezolanos y cubanos, éstos últimos organizadores el sábado de una caravana en Miami compuesta por cientos de automóviles con banderas estadounidenses y cubanas, así como carteles a favor de Donald Trump.

Un día después, hizo lo propio otra vistosa caravana a favor de Biden que partió desde el Tropical Park, en el suroeste del condado Miami-Dade, que estuvo compuesta por cubanoestadounidenses y otros miembros de la comunidad hispana.