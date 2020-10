Toronto accede a los playoffs; Portland estrena liderato en el Oeste

Aficionados del Toronto FC animan a su equipo. EFE/ Stephen Brashear/Archivo

Houston (EE.UU.), 12 oct (EFE).- El Toronto logró su quinto triunfo consecutivo tras imponerse a domicilio (0-1) al Cincinnati, y se convirtió en el primer equipo de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos que consigue la clasificación para los los playoffs al completarse la decimoséptima jornada.

El único gol del partido lo marcó el delantero Patrick Mullins cuando se cumplía el minuto 29 de la primera parte. E Toronto reforzó su liderato en la Conferencia Este con 37 puntos (11-4-2), que es también la mejor marca de la liga.

El volante ofensivo español Alejandro Pozuelo, aunque no marcó, volvió a ser decisivo en la victoria del Toronto y consolidó su posición como máximo aspirante al premio de Jugador Más Valioso de la temporada regular.

El Union de Filadelfia logró la victoria por 2-1 ante el Impact de Montreal y se mantuvo en el segundo lugar de la clasificación con 34 puntos, seguido por el Crew de Columbus (31 puntos) cuyo partido frente al Dallas se aplazó debido a dos casos positivos de COVID-19 dentro de su plantilla.

Mientras que el Revolution de Nueva Inglaterra logró una importante victoria tras imponerse a domicilio 1-2 al New York City. Al igual que la conseguida por los Red Bulls de Nueva York que derrotaron como visitantes (0-1) al Atlanta United.

También destacaron, en la lucha por estar en los playoffs, los triunfos alcanzados por el Fire de Chicago al imponerse 2-1 al D.C.United, que había despedido al entrenador Ben Olsen tras 10 años al frente del equipo.

El D.C.United, con 11 puntos sigue el último en la clasificación de la Conferencia Este, puesto que ya abandonó el Inter Miami después que el sábado ganó por 1-0 al Dynamo de Houston y comienza su remontada para intentar alcanzar los playoffs.

Aunque no marcó, sí destacó el delantero argentino Gonzalo Higuaín en la segunda victoria consecutiva del equipo de Miami que ahora tiene marca de 17 puntos (5-2-10) y ocupa el duodécimo puesto de la clasificación.

Dentro de la Conferencia Oeste, los grandes triunfadores fueron los Timbers de Portland que golearon 3-0 a los Earthquakes de San Jose y ascendieron al primer lugar de la clasificación que comparten con los Sounders FC de Seattle que perdieron como visitantes por 3-1 frente al LAFC.

Los Timbers, que lograron la quinta victoria consecutiva y no han perdido en los últimos seis partidos, tienen ahora 30 puntos (9-3-4).

El delantero Jaroslaw Niezgoda, con doblete, y el chileno Felipe Mora, que marcó por segundo partido consecutivo, fueron los autores de los tantos de los Timbers.

Por su parte, el Sporting Kansas City logró el triunfo por 2-1 frente al Nashville y se mantiene en el tercer lugar de la clasificación con 29 puntos (9-2-5). Y los Whitecaps de Vancouver se impusieron por 2-1 al Real Salt Lake. Ambos se encuentran fuera de los puestos de playoffs.