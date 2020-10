Tite, antes de enfrentar a Perú: "No voy a dar munición a Gareca"

Fotografía cedida por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que muestra al entrenador Tite durante un entrenamiento del seleccionado brasileño, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Lucas Figueiredo/CBF

Sao Paulo, 12 oct (EFE).- El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', escondió la alineación que pondrá en campo este martes en el partido frente Perú en las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022 para no dar pistas al técnico Ricardo Gareca.

"Tengo el equipo montado, no lo quiero decir, los jugadores lo saben desde ayer. La base y la estructura permanecen, las ideas permanecen, pero no quiero dar munición a Gareca, es un momento importante", afirmó Tite en una rueda de prensa previa al partido de este martes ante Perú, en Lima.

El seleccionador advirtió que Perú es un rival "importante" con un nivel "técnico y físico" superior al de Bolivia, al que goleó el pasado viernes por 5-0 en Sao Paulo.

Tite recordó que el principal desafío será mantener ante Perú el nivel demostrado frente a la selección boliviana, aunque recalcó que ahora enfrentarán un "adversario más fuerte en circunstancias más fuertes".

El seleccionador comandó hoy el último entrenamiento de la 'Canarinha' en el Centro de Entrenamientos Joaquim Grava, de Sao Paulo, antes del viaje a Lima, en el cual estuvo presente Neymar, quien trabajó con normalidad en el campo después de sufrir unos dolores en la región lumbar antes del partido frente a Bolivia, en el que fue duda hasta última hora.

"Físicamente está bien, entrenamos normal hoy y ayer, sin ningún problema", señaló Tite sobre las molestias del delantero del París Saint-Germain.

Tite recalcó que desde el punto de vista técnico el jugador ha ganado una "libertad mayor que le permite fluctuar para ser un jugador de articulación", aunque continuará sin el brazalete en el partido frente a Perú.

La capitanía en este encuentro estará en manos de Thiago Silva, a quien Tite elogió por su "alto nivel" y sus "valores morales".

"Tenemos jugadores con liderazgo de emergencia fuerte. No hay nada definido como va a ser (en los próximos encuentros). Hay jugadores importantes que pueden asumir esa responsabilidad", aseguró.

El equipo tiene previsto llegar a Lima la noche de este lunes, para jugar al día siguiente frente a los peruanos en el tradicional estadio Nacional.