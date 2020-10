Jugadores Venezuela, el pasado 9 de octubre de 2020, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Catar 2022 ante Colombia, en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). EFE/Gabriel Aponte

Caracas, 12 oct (EFE).- La selección paraguaya de fútbol Venezuela afronta este martes la segunda jornada de las eliminatorias a Catar 2022 con sed de venganza por la derrota que le endosó la Vinotinto -hoy con más dudas que nunca-, en el último partido del camino a Rusia 2018, que le dejó fuera de aquel mundial

Es tiempo de revancha también para el técnico portugués José Peseiro, que tratará de demostrar en su casa lo que no pudo hacer como visitante en la primera jornada ante Colombia, que le goleó por 3-0, en Barranquilla, en su debut como entrenador de la Vinotinto, y mostró muy poco de aquel hambre y juventud que tanto prometía en la última fase de las anteriores eliminatorias.

Eso sí, tendrá que lograrlo sin su máximo goleador, Salomón Rondón, ya que el Dalian Pro chino se negó a cederlo, una situación similar a la que vive su gran socio sobre la cancha, el creativo Junior Moreno, que tampoco fue cedido por el DC United estadounidense.

Además, está en duda la participación del central Mikel Villanueva que sufrió una lesión en el último entrenamiento antes del primer partido contra Colombia, no lo pudo jugar y no se sabrá si está disponible hasta el último momento.

Frente a ellos estará una Paraguay a la que se le escurrieron entre los dedos los tres puntos de la primera jornada tras varios errores defensivos.

El 2-2 final frente a Perú marca el inicio de un camino de eliminatorias en el que debe remontar el vuelo si quiere llegar a Catar 2022.

La Albirroja parece tener en mente a la Venezuela que cerró las anteriores eliminatorias a Rusia 2018, pues el delantero Ángel Romero, que firmó el jueves los dos goles paraguayos ante Perú, consideró que será un partido "durísimo".

El centrocampista Gastón Giménez también aseguró antes de partir a la ciudad andina de Mérida, sede del duelo, que "ya no es la Venezuela que era antes", pues ahora no es la cenicienta suramericana.

Aquella Venezuela, sin posibilidad alguna de clasificarse a Rusia 2018, fue la que truncó el sueño de Paraguay con una victoria en Asunción (0-1) en la última jornada de las eliminatorias para el anterior mundial y, contra todo pronóstico, dejó a la Albirroja fuera de Rusia 2018.

Quedará por ver si el equipo que dirige el argentino Eduardo Berizzo teme más al fantasma de aquella Venezuela o si la desangelada Vinotinto que debutó en Barranquila vuelve a encontrar, bajo la batuta de Peseiro, el rumbo de la victoria.

- Alineaciones probables:

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Wilker Angel, Jhon Chancellor, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Yangel Herrera, Jhon Murillo, Jefferson Savarino; Darwin Machís y Sergio Córdova.

Seleccionador: José Peseiro.

Paraguay: Roberto Fernández; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Blas Riveros; Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Gastón Giménez, Hernán Pérez; Darío Lezcano y Miguel Almirón.

Seleccionador: Eduardo Berizzo.

Árbitro: El colombiano Andrés Rojas, asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz.

Estadio: Metropolitano de Mérida.

Hora: 18.00 local (20.00 GMT).