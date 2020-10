Terelu, a portazo limpio para no hablar de cómo se encuentra su madre, Teresa Campos

06/02/2020 Terelu Campos no está llevando demasiado bien la presión mediática EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



Pese a que el sábado se mostró conciliadora en Viva la vida y aseguró que confía en que la relación de Jorge Javier Vázquez y su madre, Teresa Campos, se arregle, Terelu no lo está pasando bien. Demasiados días en el ojo del huracán mediático y demasiadas críticas en diferentes programas no sólo a su progenitora sino también a su hermana, Carmen Borrego, a su hija, Alejandra Rubio, y a ella misma, a la que han llamado traidora, mentirosa y tóxica, entre otros calificativos.



Por ello, y pese a mantener la compostura en público, Terelu Campos ha estallado. Y lo ha hecho pagando su enfado y su frustración con la puerta de su edificio y con el reportero que, cumpliendo con su trabajo, ha preguntado a la colaboradora acerca del preocupante estado anímico de María Teresa Campos, que ha confesado que está perdiendo la poca salud que le queda. Muy seria, la comunicadora guarda silencio ante los frentes que rodean a su mediática familia, pero no puede evitar que la rabia salga por algún lado... en forma de tremendo portazo en nuestras narices.