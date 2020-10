Tenis.-Tenis/Roland Garros.- Murray: "Nadie jamás batirá el récord de Nadal"

COLONIA (ALEMANIA), 12 (DPA/EP)



El exnúmero uno del mundo Andy Murray dijo este lunes que no habrá "nadie jamás" que pueda batir el récord de 13 títulos en Roland Garros establecido por el español Rafa Nadal este domingo y aseguró que se trata "probablemente" de "la mejor actuación en la historia del deporte".



Murray, ahora lejos de los mejores puestos en el ranking ATP -ocupa la posición 115- se deshizo en elogios con el tenista de Manacor tras el éxito conseguido en la final frente a Djokovic. "Fue un gran actuación, probablemente la mejor de la historia del deporte", dijo el escocés de 33 años que está en Colonia para disputar el torneo ATP de esta semana.



"No creo que nadie jamás batirá ese récord, probablemente nadie se acercará ni siquiera a hacerlo. En este momento no veo a nadie que pueda vencerlo", añadió Murray sobre Nadal.



El tenista español se impuso a Novak Djokovic, número uno del mundo, por 6-0, 6-2, 7-5. El balear suma 13 trofeos en Roland Garros y 20 'Grand Slams' en su carrera, el que más, igualado con Roger Federer.