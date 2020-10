Tal día como hoy... ¿Qué vestido lució Doña Letizia en el desfile del 2019?

MADRID, 12 (CHANCE)



Son muchas las celebraciones y los eventos nacionales que este año nos hemos perdido por la pandemia originada por el Covid-19. Y es que cuando echamos la vista atrás y vemos lo felices que éramos en las verbenas de pueblo, ferias, terrazas de los restaurantes, desfiles de moda y demás, más ganas tenemos de que toda esta pesadilla se pase ya. Este 12 de octubre, es un día que muchas personas no olvidarán y es que el gran desfile del día de la Hispanidad no se va a llevar a cabo.



Un día en el que veíamos a todas las fuerzas armadas de nuestro país desfilar bajo la atenta mirada de la Familia Real: Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.



Por eso, queremos recordar el atuendo que se marcó nuestra querida Reina Letizia tal día como hoy hace un año. Y es que cómo no podía ser de otra manera, demostrando que es su diseñador de cabecera, la Reina Letizia escogió a Felipe Varela para este 12 de octubre con un diseño de lo más original: un vestido en color rosa palo de corte camisero, con botones hasta la cintura, con bordados de mariposas y cuello bebé. Lo combinó con cartera de mano de Magrit y unos salones de Steve Madden.