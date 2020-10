Seis personas son asesinadas a tiros en una cantina en El Salvador

Investigadores policiales procesan la escena donde fueron asesinadas seis personas hoy, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 11 oct (EFE).- Al menos seis personas fueron asesinadas a tiros este domingo en una cantina en la capital de El Salvador, según informó la Policía Nacional Civil (PNC), que no dio mayores detalles del crimen.

Esta se convierte en la primera masacre de más de cinco personas perpetrada en el país centroamericano desde que llegó al Gobierno el presidente Nayib Bukele en junio de 2019.

El crimen se cometió en una zona cercana a la principal central de abastos de frutas y verduras del país y que es conocida por la presencia de pandilleros.

La Policía salvadoreño montó en el lugar un operativo de unidades especializadas "para dar con los responsables de haber asesinado a seis personas".

Según reportes de la prensa local, cinco de las víctimas quedaron en el interior del establecimiento y el sexto se encontró en la calle.

De acuerdo con las autoridades de seguridad, las personas asesinadas son dos mecánicos, un panadero, el dueño del negocio y dos más "pendientes de confirmar".

La versión inicial de la Policía indica que tres sujetos ingresaron al lugar y "sin mediar palabra les dispararon a las víctimas", sin que se vincule a estas personas con las pandillas.

La Fiscalía General de la República (FGR), que únicamente confirmó cinco víctimas, indicó que los disparos se habrían hecho desde un vehículo en marcha y añadió que "esto aún no está confirmado", dado que "las pericias iniciales en la escena recién empiezan".

Con este homicidio múltiple se elevó al menos a 13 la cifra de personas asesinadas este domingo en El Salvador, por encima de los índices diarios de la cifra que el país venía registrando.

El presidente Bukele confirmó desde su cuenta de Twitter el aumento de la violencia homicida de este domingo y aseguró que el Gabinete de Seguridad "está volcado a resolver el repunte de homicidios".

"Este hubiera sido un día normal en el Gobierno anterior, pero no en este. No podemos permitir que la delincuencia gane terreno", afirmó.

El Salvador, que viene computando un descenso de las muertes violentas desde 2016, acumuló entre el 1 de enero y el 2 de septiembre 829 homicidios, una reducción de aproximadamente del 56 % frente a las 1.871 muertes violentas del mismo periodo de 2019.

De mantenerse esta tendencia, el país podría cerrar 2020 con unos 1.230 homicidios. Esto representaría una tasa de asesinatos de 18 por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 1994.