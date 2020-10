Scaloni ve "un partido difícil" frente a una Bolivia preparada en la altura

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni. EFE/Marcelo Endelli

La Paz, 12 oct (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, expresó este lunes que el partido frente a Bolivia por las eliminatorias del Mundial Catar 2022 será "difícil" porque su rival se preparó más de una veintena de días en la "altura".

"Es evidente que ellos están más preparados que nosotros, de eso no cabe duda, sobre todo porque han tenido más de veinte días de preparación en la altura, cosa que nunca ha sucedido o no tengo mucha noción de esto en los últimos años", dijo Scaloni en una conferencia de prensa virtual.

El entrenador argentino manifestó que el hecho de que la selección boliviana haya guardado a algunos de sus jugadores, que se entrenaron en la altitud para este encuentro, representa una ventaja a favor del club local, por lo que esperan un "partido difícil".

Scaloni indicó que se definirá esta tarde el equipo que se enfrentará el martes a la Verde, tras el entrenamiento que tienen previsto en la cancha del complejo de The Strongest en La Paz.

"Es verdad que la altura cansa, ahoga, eso es verdad, pero lo realmente importante es el viaje de la pelota, como pica, como viene y eso es lo que intentaremos", expresó Scaloni.

El partido será el martes a las 16.00 hora local (20.30 GMT) en el fortín de la Verde, el estadio Hernando Siles en La Paz, a más de 3.600 metros de altitud.

El seleccionador agregó que "han sido días difíciles" para el banco argentino tras la victoria 1-0 frente a Ecuador, porque algunos jugadores no han "estado de la mejor manera", pero se preparan con la finalidad de obtener un resultado positivo.

"Nosotros tenemos una manera de jugar clara y esperemos que de sus frutos", sostuvo Scaloni.

El domingo por la noche llegó la selección argentina a La Paz, que se trasladó hasta su hotel en un bus con un fuerte resguardo policial, mientras varios hinchas esperaban en cercanías de la puerta con banderas y camisetas de la Albiceleste para recibirlos, a pesar de las restricciones por la pandemia.

Argentina llegó a La Paz sin Paulo Dybala, que milita en el Juventus, quien se recupera de un cuadro abdominal y que aún no se encuentra en condiciones, según publicó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en redes sociales.

En tanto, la Verde, al mando del venezolano César Farías, volvió al país el sábado tras la goleada sufrida por 5-0 ante Brasil, “sin tiempo para lamentaciones” y con la mira puesta en el partido frente a Argentina.

En el grupo que se quedó en La Paz entrenando para este partido se encuentran algunos de los futbolistas más experimentados del país como el delantero Marcelo Martins, que milita en el Cruzeiro; el centrocampista Alejandro Chumacero, del Puebla mexicano, y el juvenil Jaúme Cuéllar, del italiano SPAL.

Este encuentro, en el que muchos esperaban ver jugar a Lionel Messi, será sin público como precaución ante un posible rebrote de la COVID-19.