Rusia.- La UE estudia imponer sanciones a Rusia por la falta de cooperación en el caso de Navalni

BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Exteriores de la UE estudian este lunes si responden con sanciones a la falta de cooperación de Rusia para investigar el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni, víctima de un ataque con un agente nervioso del tipo Novichok el pasado mes de agosto.



A la vista de las conclusiones de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que confirmo el uso de una sustancia química, la UE tiene sobre la mesa la decisión de adoptar sanciones contra Rusia



"Vamos a hablar de las relaciones bilaterales con Rusia y sobre su comportamiento y cómo respondemos conjuntamente al caso Navalni", ha señalado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores que se celebra en Luxemburgo, sin querer adelantar qué medidas pueden adoptar los Veintisiete.



España, por su parte, considera que las relaciones con Moscú se han visto "agravadas" por el envenamiento de Navalni. "Tenemos un compromiso para seguir impulsando soluciones solidarias, dialogadas y conjuntas", ha indicado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, antes de la reunión.



Más explícito se ha mostrado el titular rumano de Exteriores, Bogdan Aurescu, quien ha recordado que Bucarest junto a Polonia y los países bálticos pidieron hace semanas que la UE adoptara medidas punitivas contra Moscú si no cooperaba con la OPAQ y se implicaba en una investigación independiente. "Nada de esto ha sucedido, por eso creemos que es momento de acordar sanciones y esperamos que se pueda hacer hoy", ha indicado.



Su colega finlandés, Pekka Haavisto, ha insistido en que es importante que la UE acuerde una posición común sobre el caso de Navalni, recordando que se ha producido una ruptura de la legalidad por el uso de un agente Novichok en territorio ruso. "Necesitamos su total cooperación en la investigación", ha apelado a Moscú en sus declaraciones antes del encuentro.



La UE llega a este punto tras la iniciativa francoalemana que la semana pasada apuntó a Rusia como responsable del ataque y defendió imponer restricciones que, en su caso, se sumarían a la serie de sanciones impuestas por la UE contra Moscú desde 2014, a raíz de la guerra de Ucrania y la anexión de Crimea.



Aunque la diplomacia europea no tiene todavía definido el alcance, ni el tamaño de la lista de sancionados, las fuentes consultadas ven probable que en la reunión de este lunes los Veintisiete lleguen a un acuerdo político para adoptar sanciones contra Rusia por el ataque.



SEGUIMIENTO A LA CRISIS EN BIELORRUSIA



Dentro de la extensa agenda del Consejo de Asuntos Exteriores, que incluye una discusión sobre las crisis en Nagorno-Karabaj o en Venezuela, los ministros también tratarán la evolución de los acontecimientos en Bielorrusia, con la posibilidad de extender las sanciones para que incluyan al presidente, Alexander Lukashenko.



Después de que a principios de mes entraran en vigor las medidas punitivas contra cuarenta dirigentes de Minsk por el fraude electoral y la represión violenta de las protestas, la UE tendrá sobre la mesa la posibilidad de aumentar el alcance de las sanciones. "Haremos seguimiento de la decisión de sancionar a Bielorrusia y los contactos diplomáticos para avanzar en las conclusiones adoptadas por el Consejo", ha indicado Borrell.



Pese a que ya se adoptaron medidas, en la UE continúa el pulso entre quienes quieren aumentar el tamaño de la lista de sancionados y quienes optan una aplicación gradual. En el fondo del debate se encuentra la decisión de sancionar a Lukashenko, algo que la diplomacia europea quiere tener en su mano para responder al líder bielorruso si continúa enrocado y persiste en su negativa a dialogar con la oposición en el marco de un proceso facilitado por la OSCE.



A su llegada al encuentro, el ministro germano de Exteriores, Heiko Maas, ha subrayado que Alemania quiere ir más allá e incluir a Lukashenko en las restricciones. "He sugerido que empecemos a trabajar en un nuevo paquete y que Lukashenko esté entre los dirigentes sancionados", ha declarado, insistiendo en que la UE debe revisar su posición hacia la ex república soviética ya que continúan las detenciones y la violencia.