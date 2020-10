"Queremos protección": policía francesa protesta por violencia contra sus agentes

La policía francesa sostiene blancos de tiro de papel mientras se reúnen durante una protesta frente a la estación de policía que fue atacada con barras de metal y fuegos artificiales por decenas de personas en Champigny-sur-Marne, Francia, 12 octubre 2020. REUTERS/Lucien Libert

PARÍS, 12 oct (Reuters) - La policía francesa protestó frente a sus comisarías el lunes, después de que decenas de asaltantes atacaron una en un suburbio de París con barras de metal y el lanzamiento de fuegos artificiales durante el fin de semana.

Los agentes se congregaron al exterior de la sede de la Policía de París, con carteles que decían "Policía bajo ataque, ciudadanos en peligro".

En el barrio de bajos ingresos de Champigny, donde ocurrieron los sucesos el sábado por la noche, la policía portaba el lema: "Su seguridad tiene un precio. Queremos protección y reconocimiento".

"Escucho a los políticos diciendo que la autoridad del estado no puede ser pisoteada. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Me gustaría ver acciones que demuestren que esto no va a pasar otra vez", dijo Grégory Joron, un representante del sindicato Unité SGP Police-Force Ouvrière a Reuters.

La policía francesa está bajo presión tras una serie de reportes de medios que revelaron este verano boreal un racismo endémico y sentimientos de extrema derecha entre sus filas.

El gobierno del presidente Emmanuel Macron mantiene una relación tensa con la policía, que le acusa de usar a las agencias de seguridad como chivos expiatorios durante las protestas contra el racismo y la brutalidad policial más temprano en el año.

Las protestas, que forman parte de una ola mundial de manifestaciones provocadas por la muerte de un hombre negro, George Floyd, a manos de la policía en Mineápolis en mayo, se centraron en el fallecimiento de un joven negro bajo custodia policial en 2016 en circunstancias similares a las de Floyd.

Macron tiene previsto reunirse el jueves con los sindicatos policiales en un intento por rebajar el creciente descontento.

(Reporte de Dominique Vidalon; reporte adicional de Lucien Libert; editado en español por Carlos Serrano)