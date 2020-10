Quartararo falla, Dovizioso acierta y Márquez se crece

El francés Fabio Quartararo. EFE/EPA/EDDY LEMAISTRE

Madrid, 12 oct (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) falló en la cita de "su casa" pues cuando apareció la lluvia se evaporó del Gran Premio de Francia de MotoGP, mientras que el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) aprovechó su oportunidad y el español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se creció y brilló con luz propia.

Un italiano, Danilo Petrucci, se pudo resarcir de una temporada para él nefasta, en el foco de la crítica por su bajo rendimiento sobre la Ducati Desmosedici, para darle a la firma italiana, precisamente, su primera victoria en el circuito francés y eso ya era motivo más que suficiente para que al término de la prueba se mostrase exultante.

Quartararo estaba cumpliendo "a rajatabla" con el guion que se le propuso en su carrera como local y con el apoyo del escaso público que pudo entrar en el mítico trazado de Le Mans, se encaramó hasta la "pole position", desde donde iba a salir el domingo, pero en la misma formación de salida la aparición de la lluvia trastocó por completo sus planes y los de casi todos los pilotos.

El peso del liderato pudo más que la ambición de arriesgar y sabedor de que tenía mucho más que perder que ganar, Fabio Quartararo se difuminó poco a poco durante la carrera hasta quedar en unas posiciones muy rezagadas que al final no lo fueron tanto por las caídas o averías mecánicas de sus rivales.

Así, Quartararo vio cómo por delante allanaban el camino rivales que tomaban el camino de sus talleres con problemas técnicos como su propio compañero de equipo, el italiano Franco Morbidelli, o el australiano Jack Miller, y otros se fueron por los suelos, como el español Alex Rins (Suzuki GSX RR), el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) o Valentino Rossi, casi al principio de la carrera.

Y, en el polo opuesto a Fabio Quartararo estuvo Andrea Dovizioso, pues el italiano, que en las últimas carreras había perdido algo del ritmo de los pilotos de cabeza, supo mantener el tipo y aunque no aspiró a la victoria, un riesgo que no podía asumir con convicción para recuperar puntos, supo mantenerse entre los mejores, máxime sabiendo que tanto Quartararo como Mir, los rivales que marchan por delante de él en el campeonato, estaban en serias dificultades mucho más atrás.

Dovizioso hizo la carrera que tenía que hacer, arriesgó hasta donde tenía que hacerlo y el resultado es que ahora se encuentra a 18 puntos de Quartararo tras recortar seis puntos.

La mención especial en el Gran Premio de Francia debe ser para Alex Márquez, puesto que el flamante piloto del equipo Repsol Honda asumió el reto casi inabordable de acompañar a lo largo de toda la temporada al "caníbal" de su hermano, Marc Márquez, al que poco después una lesión ha dejado en el "dique seco" mucho más tiempo del que él mismo hubiese deseado.

Pero, impasible al desaliento, con momento más álgidos y otros mucho más bajos Alex Márquez no cejó en su empeño de conocer la nueva categoría de MotoGP y también una Repsol Honda RC 213 V crítica en muchos aspectos y difícil de controlar. Por eso, cuando vio el asfalto mojado de Le Mans y las dificultades de sus rivales se fue creciendo vuelta tras vuelta y sin casi darse cuenta pasó de la decimoctava posición que ocupó en los entrenamientos a pelear por el podio y, casi casi, por la victoria.

El pequeño de los hermanos Márquez demostró sobriedad y eficacia sobre la moto y la segunda posición del podio es la justa recompensa a todo ese esfuerzo y sinsabores de una temporada que él ya sabía que iba a ser dura y que lo está siendo mucho más por culpa de la pandemia por el coronavirus.

Juan Antonio Lladós