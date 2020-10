Prensa serbia: "La derrota más grave de Novak"

EFE/EPA/JULIEN DE ROSA

Belgrado, 12 oct (EFE).- Como "la derrota más grave de Novak" califica hoy el diario deportivo serbio Sportski zurna la caída del número uno del mundo ante el español Rafael Nadal en la final de Roland Garros.

Este medio señala que "Djokovic no ha logrado conquistar su segundo trofeo en Roland Garros", tras el ganado en 2016, y que "Nadal triunfó con facilidad".

El rotativo indica que en ningún partido entre los tres grandes, Djokovic, Nadal y Roger Federer, el marcador arrojó nunca un resultado tan abultado como el 6-0 y 6-2 de ayer en favor de Nadal.

"Eso muestra con claridad cuánto mejor fue ayer el español frente al serbio en la final", indica ese medio, que recuerda que la del Abierto de Francia ha sido la primera derrota de Djokovic este año.

Sportski zurnal también señala bajo el título "Nadal alcanzó a Federer" que "el triunfo del español ha traído un cambio histórico en la lucha por el título del mejor tenista de todos los tiempos", ya que, con 20 títulos de Grand Slam, el español ha igualado el palmarés del suizo.

"Eso quiere decir que, por primera vez desde hace once años, (...) el suizo ya no es el mejor de todos los tiempos, al menos sobre esa base".

El diario Danas afirma que Djokovic "no ha podido enfrentarse de forma igualada al mejor tenista de la historia del tenis sobre ese terreno".

El rotativo "Politika" afirma, por su parte, que "Djokovic no parecía el mismo" y argumenta que incluso los grandes campeones tienen días en lo que las cosas no salen bien.

Politika atribuye la aplastante victoria de Nadal más a los fallos de Djokovic que a la táctica o la presión de su rival.