Portaltic.-Usuarios de G Suite pueden volver a crear recordatorios con el Asistente de Google

12/10/2020 Asistente de Google POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 12 (Portaltic/EP)



Varios usuarios de G Suite han informado de que han logrado crear recordatorios con el Asistente de Google, una función que la compañía confirmó que había deshabilitado hacer cerca de un año.



Los recordatorios del Asistente de Google dejaron de funcionar en agosto de 2019 para los usuarios de pago de G Suite y a través del foro de Ayuda del Asistente de Google, un usuario se quejaba de que cuando pidió a su Asistente que le recordara algo, este le contestó "por el momento los recordatorios no están disponibles para los usuarios de G Suite".



En noviembre, la compañía confirmó que no se trataba de un error, si no que esta función había sido retirada para los usuarios de G Suite porque estaban trabajando en "mejorar la experiencia".



Ahora, varios usuarios han informado a través de Reddit que el comando parece estar funcionando de nuevo en las cuentas de Google Workspace, según ha recogido el portal 9to5Google.



Google presentó la semana pasada su nueva herramienta Google Workspace, que incluye todas las aplicaciones de productividad de Google, como Gmail, Calendario, Drive y Meet, que llega para sustituir a G Suite.