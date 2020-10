Portaltic.-La UE planea una regulación más estricta para limitar el poder a las grandes empresas tecnológicas

MADRID, 12 (Portaltic/EP)



Los reguladores de la Unión Europea están elaborando una lista con hasta 20 grandes empresas tecnológicas que estarán sujetas a nuevas normas mucho más estrictas que tienen como objetivo frenar su poder en el mercado.



Las grandes compañías de la lista deberán cumplir con unas normas más estrictas que los competidores más pequeños, según han informado personas familiarizadas con el asunto a Financial Times.



Entre otras cosas, las nuevas normas planeadas obligarán a las compañías a compartir datos con rivales, así como ser más transparente en cuanto a cómo recopilan información.



Las compañías que formen parte de esta lista serán elegidas según una serie de criterios, como la participación de mercado en los ingresos y el número de usuarios, así como aquellas que son consideradas tan poderosas que los rivales no pueden comerciar sin emplear sus plataformas.



En este sentido, compañías como Facebook y Google podrían estar entre las 20 compañías tecnológicas de la lista, según ha indicado Financial Times.



"El inmenso poder de mercado de estas plataformas no es bueno para la competencia", ha indicado una persona con conocimiento profundo sobre el asunto.