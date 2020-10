Perú se acerca a 850.000 casos de la COVID-19 y supera los 33.300 muertos

En las últimas 24 horas se detectaron 1.076 nuevos infectados, con lo que el total ascendió a 849.371 desde que se reportó el primer caso de la enfermedad en el país, el pasado 6 de marzo. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 11 oct (EFE).- Perú llegó este domingo a casi 850.000 casos de COVID-19, aunque solo poco más de 72.000 de estos están activos en la actualidad, y a 33.305 fallecidos, según el último informe del Ministerio de Salud (Minsa).

En las últimas 24 horas se detectaron 1.076 nuevos infectados, con lo que el total ascendió a 849.371 desde que se reportó el primer caso de la enfermedad en el país, el pasado 6 de marzo.

De esa cifra total, 743.969 personas ya han sido dadas de alta en un centro médico o han cumplido su cuarentena domiciliaria, y los fallecidos llegaron a 33.305, con 82 nuevos decesos.

Además, los pacientes hospitalizados son actualmente 6.291, de los cuales 1.210 se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

CIFRAS ESTABILIZADAS

Al respecto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró que aunque las cifras de contagiados, hospitalizados y fallecidos se han estabilizado, seguirán incrementándose porque la epidemia sigue presente en el país.

"La pandemia no ha terminado. El virus está con nosotros. La transmisión en estos momentos es menor, pero el virus está con nosotros", remarcó.

Mazzetti agregó que "desafortunadamente" se calcula que Perú, muy probablemente, mantendrá alrededor de 100 decesos diarios por la pandemia.

La ministra también comentó que los niños aún no han sido incluidos en la preparación del esquema de vacunación con la futura vacuna contra la COVID-19 porque primero se tendrá que aprobar una que tenga "las condiciones de seguridad" necesarias para ellos.

"Apenas tengamos vacuna probada en niños, procederemos a la vacunación en los niños", remarcó.

ACUERDOS CON LABORATORIOS

Este domingo se informó de que las autoridades sanitarias de Perú ya han firmado acuerdos no vinculantes con 11 laboratorios internacionales, de un total de 13 con los que mantienen conversaciones para asegurar la futura provisión de vacunas contra la COVID-19.

"Perú está abierto a todas las posibilidades de adquisición y seguirá avanzando en las negociaciones en la medida que los laboratorios farmacéuticos vayan dándonos más precisiones sobre el avance del desarrollo de sus vacunas, principalmente en su seguridad y efectividad y el cronograma de entrega", explicó el doctor Carlos Castillo, asesor de Inmunizaciones y Vacunaciones del Minsa.

Recordó que Perú ha iniciado la firma de acuerdos vinculantes con la coalición Covax Facility y con el laboratorio Pfizer, que ya han brindado "más información y certeza" sobre las condiciones que brindarán al momento de la adquisición formal.

"En la medida que los desarrolladores de vacuna con los que se tienen acuerdos no vinculantes nos brinden más información y detalles técnicos, el país puede firmar nuevos acuerdos vinculantes", acotó el especialista.

DURO IMPACTO ENTRE MÉDICOS

Por otra parte, el Colegio Médico del Perú (CMP) informó de que al menos uno de cada 200 médicos en actividad durante la pandemia ha perdido la vida en el país.

Según un reporte publicado por el diario El Comercio, los médicos fallecidos son 223, de un total de 4.245 especialistas que se contagiaron con el virus, mientras que 76 siguen internados en unidades de cuidados intensivos.

Por ese motivo, el decano del CMP, Miguel Palacios, quien se ha recuperado tras padecer la enfermedad, pidió al Ministerio de Salud que refuerce las medidas de seguridad sanitaria y la distribución de equipos de protección personal para los médicos.

Perú es actualmente el octavo país del mundo con más casos de la COVID-19 y el primero del mundo en tasa de mortalidad.