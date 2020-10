Perú prevé alcanzar un récord histórico de agroexportaciones a pesar de la pandemia

Las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales crecieron un 15,9 % en agosto pasado, con ventas totales por 664 millones de dólares. EFE/Archivo

Lima, 11 oct (EFE).- Perú considera que sus agroexportaciones pueden alcanzar este año "un nuevo récord histórico", a pesar del impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en las ventas totales al exterior, informó este domingo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales crecieron un 15,9 % en agosto pasado, con ventas totales por 664 millones de dólares, agregó el ministerio.

"Este resultado hace prever que, a pesar de la pandemia generada por la covid-19, las agroexportaciones superarán los 7.075 millones de dólares obtenidos en 2019, y alcanzarían un nuevo récord histórico", destacó el Mincetur en un comunicado.

MAYORES VENTAS DE FRUTA

Las buenas cifras de agosto se debieron, principalmente, a las mayores ventas de fruta, que alcanzaron los 329 millones de dólares, un 38 % mayor que en el mismo mes del año pasado, cuando llegaron a 239 millones de dólares.

En el mes indicado, los envíos de mandarina crecieron un 60 % y llegaron a 65 millones de dólares, los arándanos un 44 %, con 112 millones de dólares en ventas, y los de palta (aguacate) un 39 %, al sumar 114 millones de dólares.

El Mincetur recordó que Perú es el primer proveedor mundial de arándano, segundo de palta y tercero de uva, y añadió que al incremento también contribuyeron las mayores ventas de azúcar, jengibre, cebolla y café.

CRECIMIENTO DE LA PESCA

La pesca, tanto tradicional como no tradicional, también creció en agosto un 93 %, con lo que sumó un segundo mes consecutivo al alza, ya que en julio avanzó un 5 %.

Estos resultados obedecieron, principalmente, a la mayor producción y venta de harina de pescado, que creció un 371 %, al llegar a 259 millones de dólares; aceite de pescado, que avanzó un 23,6 %, con 53 millones de dólares en ventas; y pota, un 10,7 %, con 100 millones de dólares en ventas.

El Mincetur remarcó que a pesar de estos buenos resultados, aún no se logra revertir la caída de los meses anteriores, ya que entre enero y agosto pasado las exportaciones pesqueras fueron un 28 % menores que las registradas en 2019 (2.582 millones de dólares), pero la actual mejora de las condiciones oceanográficas "favorecería las próximas cifras".

EXPORTACIONES TOTALES

La información oficial agregó que las exportaciones siderúrgicas también crecieron un 28 % en agosto pasado, tras seis meses de caída continua, debido a la mayor venta de barras de acero a China, que llegó a 15 millones de dólares.

Sin embargo, indicó que los demás sectores se han mantenido en descenso en agosto, aunque a tasas mucho menores que en los meses previos.

De esta manera, en el octavo mes del año, los envíos totales cayeron cerca del 19 % (3.018 millones de dólares) en relación a similar período de 2019 y, acumularon entre enero y agosto de 2020 una caída del 23,4 % (22.968 millones de dólares).

El Mincetur agregó que entre enero y agosto, 5.921 empresas exportaron bienes, 1.912 de las cuales fueron agroexportadoras, mientras que 29.793 empresas importaron bienes, principalmente de consumo (18.471).