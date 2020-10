Pello Bilbao: "El objetivo es llegar sin perder tiempo al próximo descanso"

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo

Redacción deportes, 12 oct (EFE).- El español Pello Bilbao (Bahrain McLaren) ve con optimismo la segunda semana del Giro de Italia desde su tercer puesto en la general y señala que su objetivo es llegar a la próxima jornada de descanso sin perder tiempo, teniendo en cuenta un fin de semana duro con contrarreloj y montaña.

"Hay que seguir con los pies en la tierra y con la vista puesta en el fin de semana, que vamos a tener dos etapas para marcar diferencias, la crono del sábado y la jornada de montaña de Piancavallo. El objetivo es llegar sin perder tiempo al próximo descanso", afirmó.

El ciclista vizcaíno, campeón de España contrarreloj, hizo un balance positivo del Giro en la primera jornada de descanso de la carrera rosa, a la que llegó a 39 segundos del líder, el portugués Joao Almeida, con el neerlandés Wilco Kelderman intercalado en segunda posición.

"He pasado bien estos primeros días de carrera, todo ha sido positivo y he salido bien parado, tercero en la general. Venía al Giro sin grandes expectativas, sin demasiados planes, pero lo hemos encarrilado bien con un buen trabajo del equipo, que me ha mantenido delante y creo en las opciones que podemos tener", destacó.