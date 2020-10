Paraguay/Brasil.- El gobernador de Alto Paraná denuncia la falta de información sobre la reapertura de la frontera

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El gobernador del estado paraguayo de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, ha denunciado este lunes la falta de información por parte del Gobierno central sobre la reapertura del Puente de la Amistad, en la frontera con Brasil, prevista para el próximo 15 de octubre.



En declaraciones al diario 'ABC Color', el gobernador ha acusado al Gobierno de "ningunear" a las autoridades locales y mantenerlas al margen. "Nos llama la atención, no tenemos clara la película. Hoy no tenemos absolutamente nada", ha afirmado.



Así, ha sostenido que es "algo constante". Sobre la pandemia de coronavirus, el gobernador ha recalcado que el Ejecutivo no ha ofrecido detalles sobre cómo se llevará a cabo el proceso de apertura de la frontera.



"La gente necesita trabajar, la gente ya no cree más en el Ministerio, en los epidemiólogos. Intentamos que los protocolos se puedan cumplir", ha explicado.



Paraguay ordenó el cierre de sus fronteras el pasado 28 de abril ante los primeros casos de COVID-19. La medida, según el Gobierno, ha tenido un alto impacto económico en varios sectores del país.