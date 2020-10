Panamá totaliza 120.313 casos de la COVID-19 y 2.491 decesos

Personas leen periódicos en el parque de Santa Ana en la ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 11 oct (EFE).- Panamá registró este domingo 647 nuevos casos de la COVID-19 y 9 muertes, que totalizan 120.313 contagios confirmados y 2.491 fallecimientos por la enfermedad en 218 días de pandemia en el país centroamericano, que el lunes reabre nuevas actividades económicas en "ruta hacia la nueva normalidad".

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó en su reporte diario que los hospitalizados suman 779, de ellos 655 en sala general y 124 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Aisladas en sus domicilios con cuadros leves permanecen 20.426 personas, y otras 453 han sido llevadas a hoteles que temporalmente funcionan como nosocomios.

Desde el 9 de marzo pasado que se descubrió el primer contagio, en Panamá se han aplicado un total de 544.735 pruebas de detección de casos de la COVID-19, con 4.560 nuevos test en las últimas 24 horas, que arrojan una positividad de 14,2 %.

Las pruebas por millón de habitantes alcanzan las 127.319 en Panamá, que tiene una letalidad por la COVID-19 del 2,1 %, una de las más bajas de la región.

Las defunciones según con el rango de edad se dan principalmente entre personas de 60 a 70 años (1.199) y mayores de 80 (624).

Las provincias de Panamá, donde está la capital, y la aledaña de Panamá Oeste, siguen como las zonas del país con más incidencia de contagios confirmados con 59.047 y 20.799, respectivamente.

El país centroamericano, por entero en una reapertura económica por una mejora en los índices pandémicos, promulgó el pasado jueves los decretos con nuevas medidas de reactivación económica a nivel nacional y de movimiento de personas a partir del próximo lunes.

El lunes se reactivarán hoteles, moteles, hoteles rurales, sitios de hospedaje y servicios complementarios, y las piscinas a un 25 % de su capacidad.

Igualmente las actividades turísticas, transporte no esencial (recreativos y turismo), industrias Creativas y culturales, academias de música, arte y danza, cines, teatros, museos, galerías y sitios turísticos de estructuras cerradas, al 50 % de su capacidad, y la aviación internacional.

Éstas operarán todos los días, con excepción de los horarios de toque de queda y en los lugares donde se estableció cuarentena total, en tanto que las playas se mantienen cerradas.

Ante la reapertura de nuevas actividades económicas, el Minsa reiteró el llamado a la población, usuarios del transporte público y propietarios de establecimientos comerciales "a cumplir con todas las medidas de bioseguridad y los protocolos dispuestos".

La entidad reconoció el esfuerzo de la población que cumple con las medidas de bioseguridad y protocolos de salud permitiendo seguir con la reapertura gradual de estas actividades, y pidió a los que no lo hacen "tomar en cuenta que se pueden contagiar ellos y hacer lo mismo con otras personas, incluso sus familiares".

El presidente del país, Laurentino Cortizo, y el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, han dicho que el cumplimiento de las normas permite avanzar en el cronograma gradual de reapertura, y que no sería oportuno retroceder tal y como han hecho otros países.