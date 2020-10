OMS se opone a la inmunidad colectiva del coronavirus

NotaOMS rechaza la opción de dejar circular el virus para lograr la inmunidad colectivaGinebra, 12 Oct 2020 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que "no es una opción" dejar al nuevo coronavirus circular libremente para que la población adquiera la inmunidad colectiva, como algunos han sugerido."Nunca en la historia de la salud pública se ha usado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a una epidemia, y mucho menos a una pandemia. Es científicamente y éticamente problemático", declaró el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa."Dejar vía libre a un virus peligroso, del que no comprendemos todo, es simplemente contrario a la ética. No es una opción", insistió.La pandemia de nuevo coronavirus ha causado más de un millón de muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China registró la aparición de la enfermedad a fines de diciembre.Según la OMS, que cita diversos estudios epidemiológicos, su tasa de letalidad es de aproximadamente el 0,6%. "Hay un fuerte aumento en la tasa de mortalidad con la edad, pero en general se acerca al 0,6%. Puede parecer poco, pero es mucho más alto que para la gripe", dijo Maria Van Kerkhove, responsable de la gestión de covid-19 en la OMS."La gran mayoría de las personas en la mayoría de países pueden contraer el virus. Las investigaciones de seroprevalencia sugieren que en la mayoría de los países, menos del 10% de la población resultó infectada", detalló Tedros Adhanom Ghebreyesus.También explicó que el mundo no sabe mucho sobre la inmunidad de la que gozan las personas que contrajeron el virus, y subrayó que algunos resultaron de nuevo infectados."La mayoría de las personas infectadas por el virus desarrollan una respuesta inmunitaria en las primeras semanas, pero no sabemos si esta respuesta es fuerte o duradera, ni si difiere de una persona a otra", explicó.Subrayó que el concepto de inmunidad colectiva es utilizada en las campañas de vacunación y recordó que para la viruela se requiere que 95% de la población sea vacunada para que el 5% restante sea protegido. Para la polio la tasa es de 80%.El jefe de la OMS reconoció que "ha habido discusiones sobre el concepto de alcanzar una supuesta inmunidad colectiva permitiendo que el virus se propague". Pero "la inmunidad colectiva se obtiene protegiendo a las personas contra un virus, y no exponiéndolas a él", subrayó.Por su parte, la jefa científica de la OMS, Soumya Swaminathan, precisó que hay unas 40 posibles vacunas que están en ensayos clínicos, diez de las cuales están en fase III, la etapa final, que permitirá "conocer su eficacia y seguridad".Swaminathan consideró que algunos grupos farmacéuticos podrían tener "suficientes datos" de esos ensayos a partir de diciembre.apo/vog/cls/eg/mis/mb