OMS rechaza la opción de dejar circular el virus para lograr la inmunidad colectiva

SHOTLIST GINEBRA, SUIZA12 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: WHORESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. SOUNDBITE 1 - Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (hombre, inglés, 14 seg.): "Nunca en la historia de la salud pública se ha usado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a una epidemia, y mucho menos a una pandemia. Es científicamente y éticamente problemático." "Never in the history of public health has herd immunity been used as a strategy for responding to an outbreak. Let alone a pandemic; it's scientifically and ethically problematic"