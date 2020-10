Millonarios se consume mientras que Deportes Tolima gana y se consolida

En la imagen, jugadores de Deportes Tolima de Colombia. EFE/José Jácome/Archivo

Bogotá, 11 oct (EFE).- Millonarios continuó cuesta abajo en la liga colombiana al igualar 0-0 con Águilas Doradas, en tanto que el Deportes Tolima siguió con los buenos resultados y venció al Cúcuta Deportivo 0-3, con lo que se consolidó en el liderato del campeonato colombiano.

Con 27 puntos, el Vinotinto es líder sólido del torneo, a dos puntos del Deportivo Pasto que cedió terreno al igualar 1-1 con el Deportivo Cali.

Tras su empate, Millonarios sumó 16 enteros y se consume en el fondo de la tabla en la que apenas supera a Boyacá y a Patriotas.

Estas fueron las claves de la jornada:

TOLIMA NO AFLOJA

Un doblete de Luis Miranda y otro tanto de Omar Albornoz le dieron el triunfo al Deportes Tolima 0-3 sobre el Cúcuta Deportivo, con lo que completó su séptima victoria en la liga colombiana, en la que en trece salidas no conoce la derrota porque los otros seis juegos los ha empatado.

El equipo Vinotinto, al mando del colombiano Hernán Torres, quedó a un triunfo de ser el primer equipo en lograr un cupo entre los ocho equipos que pasan a la siguiente fase del torneo colombiano.

Cúcuta pagó sus errores a lo que se sumó que jugó un trecho del segundo tiempo con apenas nueve hombres por la expulsión de Gilberto "Alcatraz" García y de José Solano.

NO TUVO MUCHA RESISTENCIA

América de Cali, que tiene en la banca al argentino Juan Cruz Real, no tuvo mayores problemas para golear 3-0 a Patriotas Boyacá que, con apenas seis puntos, es el último entre los 20 equipos que disputan la liga colombiana.

Cristian Arrieta, Luis Sánchez y Juan David Pérez anotaron los goles para los Diablos Rojos que aprovecharon los múltiples errores de los visitantes que encajaron su séptima derrota y que todavía no conocen el triunfo en 13 salidas.

Con esta cómoda victoria, América llega a 22 puntos y escala al quinto lugar de la tabla de clasificación.

BRILLA EL VENEZOLANO GONZÁLEZ

El venezolano Luis González fue el jugador más sobresaliente en el partido en el que Junior a domicilio le arrancó un empate 2-2 al Atlético Nacional.

González marcó un gol y sirvió el balón para que su compañero Miguel Ángel Borja, exjugador de Nacional, abriera el marcador.

De esta manera, Junior totalizó 18 puntos, mientras que Atlético Nacional se mantiene quinto en la tabla de posiciones con 22 puntos.

En el historial, los dos equipos se han enfrentado 253 veces, de las cuales Nacional ha ganado 97, perdido 80 y empatado en 76.

MILLONARIOS NO LEVANTA CABEZA

Los Embajadores, dirigidos por el colombiano Alberto Gamero, no encuentran el rumbo que los lleve a mejorar el rendimiento. Esta vez la talanquera fue Águilas Rionegro con el que empató 0-0 en Bogotá.

Los visitantes, que tienen en el banco al venezolano nacionalizado italiano Francesco Stifano Garzone, montaron un esquema defensivo contra el que los atacantes locales se estrellaron una y otra vez pese a los esfuerzos por anotar.

Con este resultado, Millonarios sigue en el fondo de la tabla de clasificación con 11 puntos, mientras que Águilas completó 15 enteros.

PALAVECINO EN LO SUYO, EL GOL

El delantero argentino Agustín Palavecino anotó el gol con el que su equipo, el Deportivo Cali, igualó a domicilio por 1-1 ante el Deportivo Pasto.

Los Azucareros, al mando del entrenador uruguayo Alfredo Arias, estuvieron acariciando hasta que apareció el colombiano Jeison Medina que marcó el empate con el que se liquidó el compromiso.

Con esta diana Palavecino llega a 5, una menos que el uruguayo Matías Mier, de la Equidad, que junto con Jefferson Duque (Atlético Nacional) y Miguel Ángel Borja (Junior), dominan la tabla de artilleros de la liga colombiana.