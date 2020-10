México.- López Obrador insta de nuevo a España a pedir perdón por la "imposición" y el "saqueo" de la conquista

05/10/2020 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO PRESIDENCIA DE MÉXICO



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha instado de nuevo a las autoridades españolas a pedir perdón a los pueblos indígenas por la "imposición" y el "saqueo" de la conquista, aunque ha llamado a no caer en "malos entendidos" por la retirada de una estatua de Cristóbal Colón en la capital, atribuida oficialmente a trabajos de restauración.



Con motivo del Día de la Hispanidad, López Obrador ha subrayado que "es importante que se conozca lo que sucedió" durante la conquista, ya que hay una "historia oficial" y también "otra visión, la versión de los vencidos", en alusión a las poblaciones indígenas.



En este sentido, ha defendido en rueda de prensa que la visión de que la conquista había "civilizado" América es solo "una justificación ideológica para encubrir la imposición y el saqueo", por lo que ha llamado a pasar página aprovechando en 2021 las celebraciones por los dos siglos de independencia.



En España, ha apuntado, se conmemora el 12 de octubre. "Aquí ya no", ha apostillado el mandatario mexicano, que ha defendido la necesidad de "ofrecer disculpas a los pueblos originarios" para "lograr la reconciliación", de nuevo con una petición velada a España aunque sin personificarla en esta ocasión en el Gobierno o en el Rey.



"Es mejor que todos, con humildad, ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios y se procure iniciar una etapa nueva en nuestras relaciones", ha declarado, confiado en que este gesto lleve también parejo el "compromiso de no repetición" y se descarte cualquier futuro "sometimiento".



ESTATUA DE CRISTÓBAL COLÓN



El Gobierno de Ciudad de México procedió el sábado de madrugada a retirar una escultura dedicada a Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma. El Ayuntamiento justificó la decisión por la necesidad de realizar tareas de restauración en este conjunto, pero la alcaldesa, Claudia Scheinbaum, instó a reflexionar sobre si sería conveniente volver a colocar la estatua.



López Obrador ha dicho que la información de la que dispone es que "bajaron la estatua para restaurarla" y ha asegurado que "no debe prestarse a malos entendidos", aunque ha admitido que coincide con una fecha "muy polémica". "Lo mejor es resolver estas diferencias de forma pacífica, no desquitarse con las estatuas", ha agregado.



El secretario de Gobierno de Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, ha insistido, en declaraciones al diario 'Milenio', en que lo que Scheinbaum es necesidad de hacer una "profunda reflexión" de cara a 2021, ya que "hay un cambio de actitud social que existe no solamente en México sino en el mundo, en relación a lo que en antaño se consideraban como héroes del colonialismo".