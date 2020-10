Mercado de PC de EE.UU. tiene su mejor trimestre en una década

(Bloomberg) -- Los envíos de computadoras personales aumentaron en el tercer trimestre, y el mercado estadounidense tuvo su mejor desempeño en una década, gracias a la demanda de los consumidores que trabajan y estudian de forma remota.

Los fabricantes de PC enviaron 3,6% más dispositivos en el período de tres meses en comparación con el año anterior, para un total de 71,4 millones de unidades, según datos preliminares publicados el lunes por la investigadora Gartner Inc.

Los envíos de Chromebooks, computadoras portátiles más baratas basadas en la web que ejecutan el sistema operativo Chrome de Google, se dispararon alrededor de 90% en el tercer trimestre con respecto al año anterior. Eso elevó el crecimiento general del mercado a 9%, según Gartner. La empresa generalmente excluye estas máquinas de sus informes, pero los Chromebook ahora representan alrededor del 11% del mercado general.

En EE.UU., los envíos aumentaron 11% interanual, la primera vez en 10 años que la región ha experimentado un crecimiento de dos dígitos, señala Gartner.

Los fabricantes de PC han resuelto las interrupciones de su cadena de suministro relacionadas con la pandemia de covid-19 y ahora pueden satisfacer la demanda de quienes se ven obligados a trabajar o estudiar en casa. La demanda del consumidor fue la más fuerte en cinco años, y el aprendizaje a distancia, especialmente en EE.UU., impulsó el salto en los envíos de Chromebook.

“El mercado ya no se mide en el número de PC por hogar; más bien, la dinámica ha cambiado hacia una PC por persona”, asegura la analista de Gartner Mikako Kitagawa.

Lenovo Group mantuvo su liderazgo con el 26% de los envíos, seguido por HP Inc con el 22% y Dell Technologies Inc con un 15%. Apple Inc. representó el 8% del mercado, frente al 6% de participación en el mismo período del año anterior, según Gartner. Esas estadísticas excluyen Chromebook y iPad.

