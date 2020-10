Max Sirena:"Todos los AC75 sufrirán algún vuelco en algún momento de la Copa"

El director deportivo del 'Luna Rossa' italiano, Max Sirena.EFE/Matteo Bazzi/Archivo

Redacción deportes, 12 oct (EFE).- El director deportivo del 'Luna Rossa' italiano, Max Sirena, después del último vuelco, el sábado, del AC75 'Te Aihe' del Team New Zealand durante un entrenamiento ha señalado que, "todos los equipos sufrirán alguno en algún momento durante esta campaña de Copa América".

Fue la segunda ocasión que el barco neozelandés zozobraba mientras entrenaba bajo fuertes vientos en Auckland, sufriendo daños en el panel de dirección y tuvo que ser remolcado de regreso a su base. La primera fue el pasado mes de diciembre pero el 'Te Aihe' (Delfín) siguió entrenando. En ambos casos no hubo daños en la tripulación.

El AC75 'Defiant' del equipo estadounidense American Magic también volcó en un entrenamiento el mes pasado bajo fuertes vientos en el mismo tramo en el los neozelandeses lo hicieron el sábado pasado, uno de los cinco recorridos que se utilizarán para las regatas de la Copa América de diciembre a marzo.

"Obviamente es algo que no quieres que suceda, pero sabemos que va a suceder y volverá a suceder. Sabemos que estos barcos son muy radicales en algunas de las condiciones de viento y debemos estar preparados para eso", ha comentado Sirena.

Todos los AC75 con 'foils' (alerones) tienen sistemas autoadrizables (en caso de vuelco vuelven a su posición horizontal de navegación), pero es difícil evitar que vuelquen en condiciones extremas de viento. "es solo una cuestión de tratar de evitar eso, pero les pasará a todos", ha remarcado el patrón italiano.

Tanto neozelandeses como estadounidenses, los únicos que hasta ahora han entrenado en los recorridos donde se disputará la competición, han llegado a punta de viento de hasta 28 nudos (54 /h), pero tanto en la Copa Prada (Torneo de Desafiantes) como en la Final de la Copa América el límite de viento máximo será de 23 nudos (44 km/h).

A sus 49 años, Max Sirena, nacido en Rimini competirá en su séptima Copa América, donde ha ganado dos ediciones. La primera en 2010 con el BMW Oracle Racing estadounidense y la segunda en 2017 en Bermuda con el Emirates Team New Zealand, ahora será uno de sus rivales directos.

El 'Luna Rossa' y el 'Britannia 1' del INEOS Team UK británico han logrado evitar vuelcos en sus AC75 en los entrenamientos en Europa, pero ahora los equipos están intentando encontrar los límites de estos barcos radicales que están comenzando a cruzar la marca de velocidad de los 50 nudos (90 km/h).

El equipo Luna Rossa ya tiene a 95 miembros del equipo en su base de Auckland después de salir de la cuarentena y algunos más serán autorizados a unirse a ellos la próxima semana.

Su segundo AC75 está en Auckland desde la semana pasada y está pasando por las etapas finales de acondicionamiento del barco y Sirena ha revelado que estará en el agua para realizar pruebas estructurales sobre el día 20 de este mes y, posteriormente, iniciar los entrenamientos.

"El barco se ve realmente bien, es realmente genial. Los constructores de Persico han hecho un trabajo increíble, es una obra de arte. Aunque se ve similar al primer barco, en realidad hay mucha diferencia. Creemos que hay una gran mejora", ha concluido el director del equipo italiano.