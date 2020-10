Los países andinos impulsarán la igualdad de género con énfasis lo económico y lo digital

En la imagen un registro del secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Jorge Hernando Pedraza. EFE/Rafael Cañas

Lima, 12 oct (EFE).- La Comunidad Andina (CAN) impulsará una política de igualdad de género con énfasis en la inclusión económica y digital, anunció su secretario general, Jorge Hernando Pedraza.

El máximo representante del organismo que integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, agregó que esta política busca garantizar el acceso a las mismas oportunidades para mujeres y hombres, indicó este lunes la CAN en un comunicado emitido por su sede en Lima.

"Como bloque, como el organismo más sólido del continente, tenemos la obligación moral y ética de involucrar mucho más a las mujeres en el desarrollo económico de nuestros países. Hay una oportunidad importante de hacerlo ahora en la reactivación y repotenciación económica en la pospandemia", enfatizó.

FORO DE INCLUSIÓN

El impulso de esta política fue anunciado por Pedraza durante el IV Foro "Inclusión económica de la mujer en la Comunidad Andina", organizado por Colombia, país que ejerce la presidencia pro tempore del organismo.

Tras remarcar que en los países andinos hay 56 millones de mujeres, el secretario general agregó que se tienen muchos "desafíos y retos" por delante, a pesar de que se siguen "generando y asumiendo" cada vez más acciones y políticas orientadas a fortalecer la igualdad de género en la región.

"Con compromiso, firmeza y convicción, continuaremos apoyando todos los esfuerzos de los gobiernos andinos para eliminar las barreras de género, promover una mayor presencia femenina en la fuerza laboral, en el comercio exterior, apoyando a nuestras micro y pequeñas empresarias e impulsando la autonomía económica en la región", manifestó.

DEBATE Y TRANSFORMACIÓN

Durante el foro, la primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz, resaltó que este tipo de reuniones son "espacios pertinentes para el debate fraterno" entre los países "y para motivar la transformación de ideas en hechos reales de impacto positivo".

"Reconocemos el compromiso de la CAN y sus países miembros para visibilizar y promover a la mujer desde la garantía de sus derechos y el reconocimiento de sus capacidades como trabajadoras, empresarias, generadoras de productividad", sostuvo Ruiz.

Agregó que Colombia "ha dado pasos extraordinarios en materia de equidad de la mujer, en representatividad, en amplitud desde la empresa privada hasta el sector público".

EXPERIENCIAS DE VIDA Y PERSPECTIVAS

En la reunión participaron como expositoras la senadora colombiana Paloma Valencia, la viceministra de Promoción de Exportaciones de Ecuador, Verónica Chávez, la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Yolanda Torriani, y la presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia, Silvia Quevedo.

Las ponentes "abordaron sus experiencias de vida y perspectivas como mujeres líderes en los diversos campos en los que se desempeñan", detalló la CAN.

Destacó que este IV Foro cerró "exitosamente" el ciclo de eventos desarrollados virtualmente en los cuatro países andinos, que llegaron a más de 48.000 personas mediante transmisiones en vivo a través de las redes sociales de la CAN.