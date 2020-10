Líbano/Israel.- Líbano desvela la formación de su delegación para las conversaciones con Israel sobre sus fronteras

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La Presidencia de Líbano ha desvelado este lunes la composición de la delegación que mantendrá conversaciones indirectas con Israel para la demarcación de la frontera marítima entre ambos países, cuyo inicio está previsto para esta semana.



El presidente libanés, Michel Aoun, ha nombrado a Basán Yasín, de la Fuerza Aérea, como jefe de la delegación, que estará integrada también por Mazem Basbus, Uisan Chbat y Nayib Masihi, tal y como ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.



En respuesta, la oficina del primer ministro en funciones, Hasán Diab, ha criticado que Aoun ha cometido una "violación clara y flagrante" de la Constitución al no coordinarse con él para el nombramiento de la delegación, según el portal de noticias Naharnet.



"Negociar y nombrar (un equipo) para negociar tendría que tener lugar a través de un acuerdo común entre el presidente y el primer ministro. Cualquier otra postura supone una violación clara y flagrante de un texto constitucional", ha manifestado.



El presidente del Parlamento, Nabih Berri, detalló durante el anuncio del acuerdo marco para las negociaciones que las mismas serán llevadas a cabo por el Ejército bajo la supervisión del presidente del país. La sede de los contactos será el edificio de Naciones Unidas en la ciudad libanesa de Naqura.



Berri indicó en rueda de prensa que las conversaciones tendrán lugar de manera indirecta a través de un "mecanismo tripartito" y precisó que "las dos partes han pedido a Estados Unidos que actúe como mediador y facilitador".



Por su parte, el bloque parlamentario del partido-milicia chií libanés Hezbolá recalcó la semana pasada que las negociaciones con Israel sobre las fronteras "no están conectadas" con la posibilidad de un acuerdo de paz con el país.



Israel y Líbano están oficialmente en guerra y no mantienen relaciones diplomáticas. La frontera ha sido escenario de tensiones durante los últimos meses, en parte por la ausencia de un acuerdo para su demarcación.



En el caso de la frontera marítima, igualmente ausente de acuerdo entre ambos países, las tensiones han aumentado durante los últimos años a causa del descubrimiento de reservas de gas en el Mediterráneo oriental que tanto Líbano como Israel reclaman como ubicados en sus aguas territoriales.